Capturan a 14 presuntos miembros de banda criminal 'Los Mexicanos': Extorsionaban a transportistas

19/12/2025 / Exitosa Noticias / Policial

A través de un megaoperativo efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal del Ministerio Púiblico capturaron a presuntos miembros de la organización criminal 'Los Mexicanos' , que se dedicaba a extorsionar empresas de transporte público en Lima.

Caen presuntos integrantes de 'Los Mexicanos'

En las primeras horas de este viernes 19 de diciembre se llevó a cabo un megaoperativo que incluyó el allanamiento de inmuebles y las celdas de los centros penitenciarios de Aucallama, en Huaral, y Miguel Castro Castro, en los que operaban los intervenidos.

La Policía acompañada de miembros del Ministerio Público en Los Olivos detuvieron a un total de 14 personas que integrarían la organización delictiva 'Los Mexicanos' quienes se dedican a extorsionar a empresas de transporte de la capital desde 2023. Exigían pagos ilícitos a diversas entidades a cambio de brindarles supuesta protección entre las que se encuentran 'Los Milgaros del Señor de Pachacamilla', 'San Juan' y 'Los Juanitos'.

Según la investigación a cargo del fiscal provincial Álvaro Rodas, se identificó al presunto cabecilla de la organización delictiva cuyo nombre es Erick Brayan Llufire Oré, quien ordenaba los actos delictivos desde el interior del centro penitenciario de Aucallama a través de llamadas telefónicas desde su celda en la que permanece recluido.

Entre los detenidos figuran José Huanca, Zoila Mendoza, Angie Zavaleta, Leydi Suazo, Jesús Herrera, Glendy Ramírez, Shirley Antúnez, Rocío Sandoval, José Ulfe, Flavia González, Guzmel Mendoza, Gustavo Valera, Rosalinda Maylle y Fabrizio Aquiño.

Además, durante la intervención policial, se ubicó la vivienda de la madre de uno de los lugartenientes de la red criminal, Jesús Herrera, quien cumplía el rol de recibir el dinero producto de las extorsiones a los transportistas. Cabe señalar, que la acción policial fue simultánea en Lima, Huánuco, Huaral y Huacho en el que se allanó a 19 inmuebles vinculadas a la organización.

🎥 #LoÚltimo| El fiscal provincial Álvaro Rodas Farro informa sobre la detención preliminar de 14 presuntos integrantes de la organización criminal "Los Mexicanos", implicados en extorsión agravada contra empresarios del transporte público en Lima. pic.twitter.com/nw8hp7zN66 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) December 19, 2025

Incautaciones y los actos de extorsión perpetrados por 'Los Mexicanos'

Las fuerzas del orden lograron incautar 20 mil soles en efectivo, teléfonos móviles, cacerinas de armas de fuego, combustible, municiones, todos estos elementos serán de gran revelancia para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Vale mencionar que, los primeros actos de extorsión datan de septiembre de 2024 en agravio a una empresa de transporte a la que le exigían el pago semanal 2 mil 500 soles para no atentar contra su vida. Los depósitos de dinero se realizaban a cuentas bancarias de los integrantes de la banda, pero para evitar su identificación realizaan cambios de titulares de estas cuentas.

Tras ser detenidos, los presuntos miembros de 'Los Mexicanos' fueron puestos a disposición de las fiscalías especializadas en crimen organizado que continúan con las investigaciones para determinar el alcance de los hechos delictivos.