El Agustino: ¡De terror! Disparan contra madre de familia cuando iba a recoger a su hijo del colegio

La delincuencia en el Perú no tiene cuando acabar. Una madre de familia fue brutalmente atacada esta tarde en el distrito de El Agustino mientras se dirigía a recoger a su hijo del colegio. El trágico incidente ocurrió en la avenida Ferrocaril, cerca de la calle Inti, cuando Fleira Ramírez Villanueva, de 40 años, recibió dos disparos de un desconocido que le disparó por la espalda.

Uno de los disparos impactó en el hombro de la fémina y el otro en su cabeza, dejándola gravemente herida e incapaz de mantenerse en pie. A pesar de sus graves heridas, la mujer logró caminar unos pocos metros antes de desplomarse sobre el asfalto.

Asimismo, los serenos distritales que patrullaban la zona de los hechos, se acercaron rápidamente para brindarle los primeros y auxilios y la trasladaron de emergencia al hospital Bravo Chico. Según información preliminar, el ataque fue perpetrado por dos sujetos que, tras disparar a Ramírez Villanueva, huyeron en un vehículo de color rojo.

En declaraciones para Exitosa, un testigo del trágico acontecimiento relató que escuchó los disparos del arma de fuego del criminal y, por temor a su integridad y seguridad, se ocultó en una tienda cercana.

"Tras escuchar los disparos, yo me escondí en la tienda más cercanas que vi, ya que los delincuentes estaban cuadrados muy cerca de donde yo estaba. Ellos estaban con pistolas, si yo me meto en esa gresca, cualquiera de los dos puede sacar su pistola y me puede matar a mí", declaró para Exitosa.