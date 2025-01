"El policía miente": Familia de sospechoso en desaparición de docente denuncia irregularidades tras su muerte

La desaparición de una profesora en El Agustino ha generado conmoción en la comunidad y desencadenado una serie de eventos que hoy están bajo investigación. El principal sospechoso del caso, detenido en la comisaría de San Cayetano, fue encontrado muerto en circunstancias que han generado dudas entre sus familiares.

La docente, cuyo paradero sigue siendo incierto, fue reportada como desaparecida hace varios días, y las investigaciones preliminares apuntaban al detenido como pieza clave para esclarecer los hechos.

Tras la muerte del detenido, sus familiares denunciaron públicamente a la Policía Nacional del Perú (PNP) por presuntas irregularidades en el manejo del caso. Según sus declaraciones, el sospechoso había manifestado sentirse amenazado y temía por su seguridad mientras estaba bajo custodia policial.

"A la media noche el me llamó, me dijo que pasará médico legista y que colaboraría con todo, para que uno se suicide tiene que tener el valor suficiente, yo se de ello, mi hermano no pudo hacer eso, en la mañana me llamaron para decirme que mi hermano se colgó con una sábana, se les pasó la mano y lo disfrazan que el se suicidó", exclamó familiar.