Empresaria secuestrada durante 11 días habla por primera vez tras ser rescatada

Luego de permanecer 11 días secuestrada, la empresaria Jackeline Janina Salazar Flores, de 32 años, fue finalmente rescatada por la Policía Nacional del Perú (PNP). La noche del rescate, la joven ofreció sus primeras declaraciones a los medios de comunicación. ¿Qué dijo?

La Dirección de Investigación Criminal, a través de su División de Secuestros y Extorsiones llevó a cabo una operación exitosa en el distrito de Carabayllo, donde logró liberar a Jackeline Salazar, quien había sido secuestrada en Los Olivos.

Uno de los aspectos más destacados del rescate fue que no se realizó ningún pago a los secuestradores.

Durante el operativo, cinco sujetos involucrados en el rapto fueron detenidos. La Policía Nacional del Perú sigue investigando el caso para desmantelar por completo la red de secuestradores y llevar a todos los responsables ante la justicia.

Tras ser rescatada, Jackeline Salazar fue llevada a una comisaría local donde brindó su testimonio a las autoridades para esclarecer los detalles de su secuestro.

A su salida de la comisaría, Jackeline Salazar, visiblemente conmocionada, ofreció sus primeras palabras a los medios de comunicación:

"Gracias a la policía, mi familia y todas las personas que estuvieron pendientes de todo. Gracias, gracias, no tengo nada más que hablar, gracias", dijo Jackeline Salazar entre sollozos.

El padre de Jackeline, Jorge Salazar, también se dirigió a los medios de comunicación, expresando su inmensa gratitud hacia los miembros de la Policía Nacional del Perú.

Al borde de las lágrimas, Jorge Salazar manifestó su agradecimiento por la labor de los policías durante estos días de angustia para su familia.

"A pesar de que yo había dicho que no intervengan, pero son unos ángeles para mi familia. El apoyo que me han dado es bastante. No tengo palabras para agradecer a la Policía. Gracias de todo corazón, muchas gracias", expresó emocionado.