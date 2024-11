¡En su primer día! Mujer roba mercadería con valor de 100 mil soles en su trabajo: Cámara la captó huyendo

Una negociante del Cercado de Lima denunció haber sido víctima de robo. Lo más indignante de este caso radica en el autor del delito: su trabajadora. Según relató, la presunta delincuente había empezado a trabajar recientemente, debido a que aseguraba pasar por necesidades. No obstante, la empresaria se llevó una ingrata sorpresa al descubrir que fue timada, y la mujer sustrajo su mercadería valorizada en 100 mil soles.

Este hecho ocurrió en el Centro Comercial Pimentel Siglo XXI, cuando la inescrupulosa fémina, identificada como Paola Giovana Cruz Irigoin, fue denunciada por robar ropa en su centro de labores. Conforme a la dueña, Sandra Collantes, la mujer trabajó por tres días, en los cuales habría cometido el hurto.

"Comenzó a trabajar los días 6, 7 y 8 de noviembre , y me estuvo robando descaradamente. El último día casi me vació las prendas. Se ha robado casi mil prendas valorizadas en cien mil soles. Son productos de marcas reconocidas.

Es preciso mencionar que el local tiene cámaras de seguridad, las cuales captaron sus fechorías. En el registro, se observa cómo sacaba los bolsones de ropa, sin que nadie se percatara de su cometido. Asimismo, se reveló que la mujer habría presentado información falsa al momento de requerir el empleo, alegando que requería dinero para mantener a sus hijos.

"Esta mujer me presentó documentos falsos. Su DNI y toda la información era falsa, nada verídico. Lamentablemente, me dijo que tenía dos hijos y necesitaba trabajar. Que hace tiempo no trabajaba y que requería empleo por ser madre de familia", agregó indignada.

Asimismo, Collantes manifestó que, conforme al registro de la Policía Nacional del Perú (PNP), la mujer contaría con al menos 16 denunciar por robo. Por tal motivo, sugirió que la Policía debería tomar acciones. "No solo me ha robado a mí, le ha robado a más personas. Es una red de delincuentes, una banda. Pido justicia", expresó.

En consecuencia, presentó la denuncia respectiva; no obstante, también recriminó al establecimiento comercial, asegurando que no tomó las medidas necesarias para evitar el robo. A su vez, reveló que tras este crimen, se ha quedado prácticamente en la quiebra.

"Lamentablemente, en este centro comercial Pimentel siglo XXI no me dieron la garantía y la seguridad. No es posible que 40 casilleros se pueda sacar tan rápido la mercadería. ¿Por qué no me informaron?", denunció en sus declaraciones, temiendo que tras este infortunio, se vea obligada a cerrar su tienda.