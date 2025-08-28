Alias 'Tito' amenaza con bomba a chofer en el Callao y exige pagos extorsivos desde penal de Huaral

28/08/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Alias Tito, uno de los extorsionadores más temidos de la capital, reapareció con nuevas amenazas a transportistas de la ruta Lima-Callao. Desde el penal de Aucallama, en Huaral, donde permanece recluido desde noviembre de 2024, envió un artefacto explosivo acompañado de una nota dirigida a los choferes de combis. El hecho ocurrió en la madrugada de este jueves, cerca del cruce de las avenidas Pérez Salmón y Santa Rosa, en el Callao.

Hallazgo del explosivo en plena ruta de transporte público

El chofer de una combi de la empresa Colonial S.A.C. relató que, tras concluir su recorrido, encontró el artefacto en el asiento posterior de su unidad. Junto a este, halló una carta escrita por Tito.

En la misiva se leía un mensaje intimidante: "Esta es una advertencia y pequeña muestra de mi poder. Para todas las combis de la ruta avenida Colonial Lima-Callao. A la próxima será un chofer y un cobrador muertos si no se alinean".

Intervención de Serenazgo y la UDEX

Luego de dar aviso a las autoridades, personal de Serenazgo del Callao acudió de inmediato al lugar y acordonó la zona. Poco después, especialistas de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) confirmaron que el paquete contenía un mecanismo eléctrico artesanal, por lo que procedieron a detonar el artefacto de manera controlada y segura.

Este intento de intimidación se suma a una cadena de ataques similares que tienen en zozobra a los transportistas chalacos. Según testigos, la empresa afectada habría estado pagando un cupo de S/10 diarios ante las constantes amenazas.

Antecedentes de alias Tito

No es la primera vez que Tito lanza advertencias a las empresas de transporte. El pasado julio de 2025, envió otra carta a choferes de las compañías San Benito de Palermo y Consorcio Vía Colonial, en la que exigía el pago de cupos bajo amenaza de muerte.

"Desde el día 07 de julio pagarán 10 soles. Si hacen caso omiso comenzaré a matar chofer por chofer como lo hice con la línea B, no se hagan matar por 10 soles", advertía el documento.

A pesar de su reclusión, las investigaciones de la Policía Nacional han revelado que alias Tito mantiene el control de una red criminal que sigue operando desde su celda en el penal de Aucallama, ordenando ataques y cobrando extorsiones a través de intermediarios.

El nuevo episodio protagonizado por alias Tito confirma que las mafias de extorsión siguen operando desde los penales del país, pese a las medidas de seguridad. La amenaza con un artefacto explosivo no solo genera temor entre los transportistas, sino que pone en evidencia la necesidad urgente de reforzar el control penitenciario y cortar los canales de comunicación que permiten a delincuentes como Tito seguir delinquiendo tras las rejas.