Sujeto que atacó contra chofer de bus '505' confesó que le pagaron 2 mil soles por el acto

Los dos presuntos sicarios que atentaron contra un conductor de un servicio de transporte público, están en manos de las autoridades. Durante la interrogación, uno de ellos confesó el pago recibido.

Criminal confesó recibir un pago de 2 mil soles

Tras la intensa persecución donde dos delincuentes fueron perseguidos por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) desde el distrito de Santa Anita hasta Santiago de Surco, fueron detenidos en flagrancia tras el hecho perpetuado a la altura de la avenida Ferrocarril.

Producto del atentado a mano armada, el conductor de transporte público de la empresa Service Canadá, comúnmente conocida como línea '505' falleció al instante. Sin embargo, el hecho no concluyó con el ataque, si no que los criminales fueron perseguidos y atrapados cerca al Derby de Surco.

Con su captura, la información policial reveló que los dos ciudadanos tiene nacionalidad extranjera y responden a los nombres de Antonio José Guevara Sarmiento y Luis López. Ambos serían presuntos integrantes de la banda criminal 'Los DESA'. Tras la captura, fueron trasladados hacia la comisaría de Salamanca, jurisdicción donde ocurrió el asesinato.

Durante la interrogación policial, se registro el momento donde Antonio Guevara Sarmiento, el presunto asesino, confiesa haber recibido S/2,000 por atacar al conductor de la empresa de transportes.

¿Cuál es tu nombre? Antonio José Guevara Sarmiento ¿De dónde eres, tú nacionalidad? Venezolano ¿Cuánto te pagaron a ti? 2000 soles ¿Cuántos disparo le diste a quemarropa a las persona? Como cinco disparos ¿Dónde le diste los disparos? Cerca de aquí, directo al cuerpo cinco disparos ¿ Quién te proporcionó a ti el arma de fuego? El peruano, un peruano que fue el que nos dio todo" confesó.

Con la confesión registrada se tiene avanza con la investigación policial para identificar a los cómplices mencionados por el delincuente. Actualmente, siguen detenidos mientras continúan las investigaciones policiales sobre posibles cómplices y el Ministerio Público (MP) adopte medidas ante el caso.

Continúan los ataques extorsivos contra trabajadores de empresa de transporte

Durante la semana, se han presentado otros ataques a empresas de transporte público en el distrito de Carabayllo. Hace tan solo un día la empresa de transporte 'La Huandoy' recibió un segundo ataque dentro de uno de los buses de la compañía. En este caso, delincuentes detonaron un explosivo dentro del vehículo para seguir intimidando a los dueños de la empresa a cumplir con el pago de extorsión.

