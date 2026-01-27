Desarticulan a 'Los Miserables del Norte Chico': Cabecilla operaba desde penal de Huacho

27/01/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La banda criminal 'Los Miserables del Norte Chico' dedicada a la extorsión de transportistas en la ruta de Huacho a Lima ha sido desarticulada tras la intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP).

La captura de los miembros de la banda se dio tras un operativo policial en diversos puntos del Norte Chico en los distritos de Huacho y Santa María.

Desarticulan a banda criminal del Norte Chico

Tras una seguimiento policial, se dio con la captura de tres miembros de la banda criminal 'Los Miserables del Norte Chico', operarios del crimen dedicados a la extorsión en esta jurisdicción.

El operativo policial estuvo dirigido por la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Huaura (Equipo 1).

Los criminales operaban en la ruta de Huacho a Lima exigiendo el cobro de cupo a transportistas de empresas para dejarlos trabajar en la zona. De lo contario, recibían mensajes intimidantes para atentar contra sus vidas.

El operativo se ejecutó en la madrugada en los distritos de Huacho y Santa María donde se dio la detención de tres integrantes en sus respectivos inmuebles.

Los detenidos fueron identificados como Miguel Jesús Baldeo Bustillos, Diana Milagros Millones Vargas y Jannet del Rosario Vásquez Jiménez.

Cabecilla de banda operaría desde penal de Carquín

Según la investigación policial, el cabecilla de esta banda criminal recaería en Frank Zevallos Ramírez, conocido en el mundo del crimen como alias 'Yuca'.

Este es imputado de dirigir las acciones criminales de la banda desde el interior del centro penitenciario San Judas Tadeo de Carquin. Este sujeto sería quien coordinaba los cobros, amenazas y extorsiones desde el penal.

En el operativo también se realizó el registro de los inmuebles allanados donde se realizó la incautación de celulares.

A estos aparatos telefónicos se les realizará las indagaciones correspondientes para seguir la ruta del crimen, los cómplices y los victimarias de esta banda criminal. Esta investigación estará liderada por la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada referente a los delitos de extorsión.

