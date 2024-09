La Victoria: ¡Insólito! Ladrón no se arrepiente tras ser capturado y dice que trabajar por 20 soles es "indigno"

02/09/2024 / Exitosa Noticias / Policial

La delincuencia parece no tener límites en La Victoria, donde un ladrón fue capturado por las autoridades. Sin embargo, este sujeto no solo manifestó no arrepentirse de sus actos, sino que mencionó que trabajar por 20 soles "es indigno".

El sujeto responde a la identidad de César Óscar Quiroz Pisco, y es conocido en el mundo del hampa como 'Boca sucia'. Fue detenido minutos después de arrancharle el celular a una joven que transitaba por la avenida México.

¡Enfrentó a los oficiales!

A pesar de ser intervenido y retenido por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), Quiroz Pisco se mostró desafiante ante las autoridades, y no mostró arrepentimiento alguno.

Lo más indignante, es que el sujeto manifestó su deseo de ir a prisión, pues no quería trabajar por 20 soles diarios, indicando que dicha cantidad es "indigna" y que "no podía vivir" de ella.

Por otro lado, el coronel Walter Palomino, quien es jefe del Escuadrón Verde, indicó que Quiroz tenía la costumbre de robar celulares aprovechando los semáforos en rojo y la congestión vehicular que se forma en la avenida México y sus calles aledañas.

Contaba con antecedentes policiales

Como si no fuera suficiente, el sujeto de apenas 26 años contaba con un extenso historial delictivo, en donde fue detenido en reiteradas ocasiones por diversos delitos, que van desde el robo y hurto agravado, hasta la violencia sexual y el tráfico ilícito de drogas.

No solo siempre fue liberado a pesar de sus actos, sino que nunca habría mostrado algún tipo de arrepentimiento, siendo su principal argumento que comete dichas acciones por "necesidad" y porque "no tiene qué comer".

El celular que sustrajo fue rápidamente recuperado y se le entregó a su dueña, mientras que el sujeto fue trasladado a la comisaría de La Victoria, esperando que las investigaciones procedan y se pueda encarcelar cuanto antes a este criminal de alta peligrosidad.

Además, resulta indignante que este sujeto no se arrepienta de sus acciones, sabiendo además que no iba a ser puesto en prisión por sus actos.

Por ello, el ladrón capturado en La Victoria reveló que no quería trabajar por 20 soles, pues era "indigno", además de no arrepentirse por sustraer un celular a una joven que transitaba por la cuadra nueve de la avenida México.