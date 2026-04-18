Los Olivos: Caen dos presuntos miembros de banda criminal que extorsionaba a mototaxistas

18/04/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Un certero golpe contra la extorsión a transportistas en Lima Metropolitana se ha conseguido con la captura de dos presuntos integrantes de la banda criminal 'La Nueva Generación'. Los delincuentes operaban en el Cono Norte, en donde cobraban cupos a mototaxistas.

Extorsión en el Cono Norte

Esta madrugada, agentes de la Unidad de Emergencia Lima Norte ejecutaron un operativo en donde consiguieron la detención de dos ciudadanos de nacionalidad venezolana, implicados presuntamente en los delitos de extorsión y tenencia ilegal de armas.

Según fuentes policiales, los detenidos han sido identificados como Luis Eduardo Umbria (27) y Luis Antonio Gonzáles (25), señalados por ser miembros de una banda criminal que extorsionaba a mototaxistas de la zona norte de la capital.

En el momento de la diligencia, los agentes policiales consiguieron incautar un arma, una motocicleta, panfletos extorsivos y un celular. Tras revisar el contenido del dispositivo, encontraron que este contenían chats con sus víctimas y capturas de pantalla de transacciones por Yape

En el interior del dispositivo, también se encontraron fotografías y videos que los delincuentes compartían a sus víctimas mediante chats con el fin de amedrentarlas. En dichos registros, se les muestra a ambos detenidos mostrando y portando armas frente a las cámaras.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En el distrito de Los Olivos, la Policía detuvo a dos presuntos integrantes de 'La Nueva Generación' que se dedicaba a extorsionar a mototaxistas.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD

🌐 https://t.co/thokv9fFaL pic.twitter.com/42Fy306K45 — Exitosa Noticias (@exitosape) April 18, 2026

Las conversaciones también revelan que entre las empresas extorsionadas figuran 'Los Andes', 'Cristo Vive' y 'Salamanca'. La organización delincuencial cobraba cupos de S/20, S/25, S/32 y hasta S/50, como queda demostrado en las transacciones.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Los Olivos, para poder iniciar con las diligencias correspondientes.

Desarticulan banda criminal 'Los Despiadados II'

Esta madrugada, la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público también capturó a 15 integrantes de la organización delincuencial "Los Despiadados II", que se encuentra siendo investigada por los delitos de sicariato y extorsión contra transportistas.

El operativo contempló el allanamiento de 22 inmuebles a nivel nacional y la requisa de un celda en el penal de Juliaca (Puno). Asimismo , se realizaron incautaciones de celulares, dispositivos electrónicos y documentación importante que vincule a la red criminal con los delitos imputados.

Las autoridades continúan dando golpes a la delincuencia y sobre todo a los extorsionadores. En esta oportunidad, se informó de la detención de dos ciudadanos venezolanos que serían miembros de la organización 'La Nueva Generación' y que se dedicaban a cobrar cupos a mototaxistas.