Los Olivos: ¡De terror! Balean bus lleno de pasajeros y dejan un chofer herido

Un nuevo atentado contra una empresa de transporte público se registró en Los Olivos. Sujetos dispararon contra el bus de la empresa Sol de Oro, Línea 47, dejando herido al conductor y causando pánico en sus pasajeros.

Según información preliminar, el terrible hecho ocurrió alrededor de las 10:00 p.m. de ayer, 4 de noviembre, en el cruce de las avenidas Izaguirre y Las Palmeras, frente a la Municipalidad de Los Olivos, distrito de Lima Norte, que se encuentra en pleno estado de emergencia.

El bus de la empresa Sol de Oro se encontraba en plena ruta y con varios pasajeros a bordo hasta que de pronto fue interceptado por sujetos desconocidos motorizados que sin ningún remordimiento abrieron fuego contra la unidad.

El conductor, que fue identificado como Ronald Huamán Terrones (34), trató de evadir los disparos y llevar el vehículo lleno de pasajeros a buen recaudo, pero terminó herido en el brazo derecho, por lo cual tuvo que ser trasladado de inmediato al Hospital Cayetano Heredia para recibir ayuda médica.

Los pasajeros de la Línea 47 que se encontraban en el momento del ataque armado se encontraban atemorizados y sin dudarlo se arrojaron al suelo para protegerse de las balas, mientras que otros gritaban pidiendo ayuda. Afortunadamente, ninguno de ellos resultó herido.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) vienen realizando las investigaciones respectivas para lograr la captura de los facinerosos que desataron el terror en Los Olivos.

Cerca del lugar de los hechos, hay cámaras de seguridad, las cuales ayudarán para reconocer a los autores de esta balacera. Asimismo, no se descarta que el atentado se trate de un nuevo caso de extorsión contra transportistas en la capital.

Exitosa llegó hasta el paradero de la empresa 'Sol de Oro', que recorre la ruta Los Olivos - Ate, ubicado en San Martín de Porres (SMP), donde conductores y cobradores se encuentran indignados por el atentado del que fue víctima uno de sus compañeros la noche de ayer.

Ante esta tragedia, algunos de ellos aseguraron que en muestra de solidaridad y por miedo a un nuevo ataque no saldrían a trabajar. Asimismo, señalaron que desconocen si es que la empresa haya recibido alguna amenaza previa.

"Estamos con temor. Nuestro compañero fue herido, estamos con miedo a salir. No puede seguir así. Que yo sepa no (no hemos recibido amenazas). Acá en nuestra empresa no, es la primera vez que pasa", señaló uno de los trabajadores.