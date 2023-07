Los Olivos: Delincuentes roban 50 mil soles a cambista en la puerta de su casa

12/07/2023 / Exitosa Noticias / Policial

La inseguridad ciudadana sigue aumentando en Lima y prueba de ello, es que esta vez un cambista, identificado como Gabriel Sosa, fue atacado por un grupo de delincuentes, quienes le robaron 50 mil soles que llevaba a bordo de una moto. Según narro, el hecho sucedió en la puerta de su casa y en presencia de su esposa.

¿Cómo sucedió el robo?

Según las imágenes que los vecinos de la víctima alcanzaron a grabar, los ladrones se movilizaban a bordo de un auto negro y una motocicleta y dejaron al cambista y su esposa tendidos en una vereda después del robo.

"Un carro negro me intercepta con cuatro ocupantes y una moto que llevaba dos personas más, me buscaron tumbaron la moto, me empezaron a tirar golpes con la pistola y luego me sustraen el morral con los 50,000 soles" contó la víctima a las cámaras de América TV.

Según informaciones, el sujeto se dirigía al centro de bancario para trabajar en compañía de su esposa cuando ocurrió el asalto, el cual ocurrió en el cruce del jirón Las Rosas y calle San Juan, en Los Olivos.

Recibía amenazas desde antes

Gabriel también mencionó que no es la primera vez que sufre una pérdida a manos de la delincuencia organizada, ya que hace una semana le robaron su auto.

"Justamente hace una semana me han estado llamando y pidiendo 10 mil soles por mi vehículo y hoy en la mañana los delincuentes me dijeron 'saca la plata', es por eso que yo he sacado el dinero de mi casa, estaba yendo a hacer el trance con estos sujetos y ahora se han llevado todo", contó.

Además, reveló que anteriormente también ha sido víctima de otro asalto. Fue en enero del 2022 cuando le robaron 80 mil soles utilizando armas de fuego y a pesar que puso la denuncia, no le han dado solución.

"La denuncia que hice por el robo anterior la archivaron después de un mes, porque dijeron que la placa era clonada y no han encontrado nada. No me sorprendería que en este caso también archiven mi denuncia después de 20 o 30 días", dijo muy indignado.

Finalmente, se informó que el cambista Gabriela Sosa puso su denuncia en la comisaría Sol de Oro, en Los Olivos y entregó como prueba el video que sus vecinos grabaron; ya que según explicó, los delincuentes sabían perfectamente que él estaba llevando 50 mil soles consigo.