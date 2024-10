Los Olivos: ¡Terrible! Sicarios acribillan a repartidor de delivery frente a su hogar

Un trágico hecho sacudió la tranquilidad de Los Olivos la noche del último viernes, cuando Óscar Miguel Herrera Arteaga, un repartidor de delivery venezolano de 33 años, fue brutalmente asesinado a balazos frente a su hogar.

El crimen tuvo lugar en la avenida Santa Elvira, donde los residentes, en un principio, confundieron los disparos con fuegos artificiales debido a las celebraciones por el reciente triunfo de la Selección Peruana de Fútbol frente a Uruguay.

Según relatan los testigos, el ciudadano extranjero acababa de regresar de una tienda cercana cuando se percató de que un vehículo negro lo estaba siguiendo. A pesar de apresurar el paso, los ocupantes del auto lo interceptaron y le dispararon en repetidas ocasiones, dejándolo sin vida en la vía pública.

En la escena del crimen, los agentes encontraron 11 casquillos de bala, evidencia de la brutalidad con la que fue ejecutado el ataque. Las primeras investigaciones de la Policía Nacional del Perú apuntan a que este asesinato podría estar relacionado con un ajuste de cuentas, ya que los sicarios no se llevaron ninguna pertenencia de la víctima.

El repartidor de delivery, que había llegado a Perú hace siete años en busca de mejores oportunidades, enviaba dinero a su familia en Venezuela, donde dejó a dos hijos pequeños.

Residentes de la zona, visiblemente afectados por lo ocurrido, denunciaron ante las cámaras que la inseguridad en el distrito ha aumentado considerablemente pese al estado de emergencia.

En declaraciones para Latina Noticias, uno de los amigos de la víctima señaló que Herrera Arteaga era un hombre de carácter fuerte pero trabajador, que se esforzaba para mantener a su familia desde la distancia.

"Tiene su familia como todos, pero en Venezuela. Simplemente, chambea y mandaba plata a sus hijos, no vi nada, no escuché nada, me enteré porque me llegaron unos mensajes en los que me decían lo mataron", declaró para el medio mencionado.