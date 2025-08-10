Pollería en Los Olivos sufre segundo ataque extorsivo: Delincuente se hizo pasar por cliente

10/08/2025 / Exitosa Noticias / Policial

La pollería Salazar, ubicada en el distrito de los Olivos, es victima de un segundo ataque extorsivo. Un sujeto se hizo pasar por un comensal para dejar un artefacto explosivo, el hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Marañón y Universitaria.

Segundo episodio de extorsión

Según testimonios de los trabajadores, un individuo se hizo pasar como cliente para poder entrar al local. Cuando se acercó al baño de varones dejó un explosivo junto a una nota extorsiva, para luego dejar el centro de comida.

Sin embargo, uno de los meseros pudo percatarse y de inmediato dio aviso a la policía. La nota, que iba dirigida los dueños de la cadena de pollerías, pedía que se alinearan a sus peticiones para que así puedan trabajar con normalidad. "O te alineas con nosotros o no te van a dejar chambear. Atte. Los Serios del Barrio", se lee en el mensaje extorsivo.

El presunto autor del hecho sería Elías José Brito Marcano, de 25 años y nacionalidad venezolana, quien fue detenido por la Policía Nacional del Perú en flagrancia. Además, pertenecería a la banda criminal "Los Serios del Barrio", organización que se dedicaría a la extorsión en distintos locales de Lima Norte, según testimonios de la PNP.

Al hecho llegaron agentes y, con apoyo de la Unidad de Desactivación de Explosivos de la Policía Nacional del Perú (UDEX), lograron recoger y neutralizar el explosivo. En aquel momento el establecimiento se encontraba lleno de comensales.

Preocupación de la ciudadanía

Cabe indicar que el primer ataque hacia la pollería Salazar sucedió en enero de este año. En ese entonces, dos sujetos en moto llegaron al local de comida y atacaron con 5 disparos contra el negocio a plena luz del día.

Los delincuentes en un inicio pedían a los dueños la suma de S/50 000 como tarifa de inscripción sumado a un monto mensual que pedían al negocio. Vecinos se encuentran atemorizados por los ataques y muestran su preocupación por la ausencia de agentes de la Policía y Serenazgo, a pesar de los anteriores ataques extorsivos en la zona.

Conoce los números de emergencia

Hay que tener en cuenta que en el Perú, se cuenta con distintos números de emergencia a los que puede llamar según lo que necesites. Revisa el listado aquí:

Central PNP: 105

105 EsSalud a nivel nacional para información en general: 107

107 Infosalud: 113

113 Policía de carreteras: 110

En ese sentido, el ataque a la pollería de Los Olivos no sería un caso aislado referente a la inseguridad ciudadana. Según la Asociación de Bodegueros del Perú, más de 2,000 tiendas han cerrado en Lima por extorsiones, generando pérdidas diarias que superan el medio millón de soles. La situación también ha llevado al gremio de transportistas a anunciar un paro general para el 21 de agosto que en un principio sería el 11 de este mes.