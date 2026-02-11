Policía captura a tres sujetos con 850 mil dólares americanos falsos

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a tres sujetos dedicados a la fabricación de billetes falsos en el distrito de San Juan de Lurigancho. En la intervención encontraron 850 mil dólares americanos falsificados, maquinaria y otros documentos que ahora forman parte de la investigación policial. Serán investigados por los delitos de fabricación y falsificación de moneda.

850 mil dólares falsificados

En San Juan de Lurigancho, un operativo policial dio con la captura de sujetos involucrados en la producción de billetes falsos en un inmueble totalmente equipado para su fabricación.

Producto del allanamiento tres personas fueron intervenidas en el domicilio a los que se les encontró 850 mil dólares falsos al interior del taller clandestino.

Los sujetos formarían parte de la organización criminal 'Los americanos de Zárate', red criminal que alquilaba el inmueble ubicado en el tercer piso de un edificio.

🔴🔵#ContraElTráfico⭐⭐ | La Policía Nacional realizó un operativo en San Juan de Lurigancho en el que se intervino un taller clandestino donde se falsificaban dólares estadounidenses. Tres sujetos fueron detenidos, presuntos integrantes de la banda criminal 'Los Americanos de... pic.twitter.com/ZAYrsn5YEq — Exitosa Noticias (@exitosape) February 12, 2026

Los detenidos fueron identificados como Félix Salazar Chapoñay, Santiago Quispe Dan y Luis Alberto Salazar Chapoñay, quienes estaban encargados de la ejecución de la última etapa de la fabricación de los billetes falsos.

Dinero era trasladado a Ecuador

El teniente general PNP Manuel Lozada, Director Nacional de Investigación Nacional, indicó que los detenidos trabajaban en distintos procesos de la fabricación como el pegado, laminado y traslado de estos billetes.

Así, indicó que una vez realizada la fabricación de los billetes falsos, estos eran trasladados por vía terrestre hacia Ecuador y Chile, de acuerdo a las indagaciones de la Policía Nacional.

De esta manera, la red criminal se encargaba de cubrir todos los procesos involucrados. La autoridad policial indicó que el envío al extranjero era el destino más usual a donde llegaban la falsificación de los billetes.

Además, de acuerdo al movimiento migratorio de los detenidos, se observó que estos contaban con constantes traslados hacia el norte y sur del país, revelando que la extensión de los dólares también era nacional.

En el caso del detenido Santiago Quispe Dan la PNP informó que ya contaba con antecedentes por el mismo delito. Los intervenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público y serán sometidos por el delito de fabricación y falsificación de moneda de curso ilegal.