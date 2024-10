Roberto Valenzuela, exfutbolista de Universitario, denuncia extorsión de S/. 10 mil: "No tengo dinero"

La inseguridad en Lima sigue afectando a ciudadanos de todos los sectores, mostrando la incapacidad de las autoridades para frenar la ola de delitos. A pesar del estado de emergencia en varios distritos, los casos de extorsión aumentan. Uno de los últimos afectados es Roberto Valenzuela, exfutbolista de Universitario y dueño de una academia de fútbol en Callao, quien denunció haber sido víctima de un intento de extorsión que lo puso en gran riesgo.

La pesadilla de Roberto Valenzuela comenzó en la madrugada cuando recibió un mensaje en su WhatsApp de un hombre que se hacía pasar por un padre interesado en inscribir a su hijo en la academia 'Vale Vale', un proyecto que busca brindar oportunidades a jóvenes futbolistas.

El mensaje inicial era benigno, pero rápidamente se tornó amenazante. En pocas horas, el supuesto padre exigió S/. 10 mil mensuales, respaldando su demanda con un video que mostraba armas de largo alcance.

"Comenzó a mentar la madre, empezó a hablar sus cosas y me mandó un video de una metralleta, insinuando que yo tenía que pagar esa cantidad", añadió.

Sin embargo, la situación se tornó más seria cuando el extorsionador proporcionó detalles personales sobre su vida, aumentando su preocupación y temor.

"Yo no tengo dinero. Trabajo todos los días buscando oportunidades para los chicos, tocando puertas en los clubes para que puedan mostrarse (...) No tengo dinero para pagar lo que me piden. Si lo tuviera, lo usaría para seguir apoyando a los chicos", expresó Roberto Valenzuela para otro medio.