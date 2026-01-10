Terror en SJL: Delincuentes atacan con explosivos bus de 'La 50' con pasajeros a bordo

10/01/2026 / Exitosa Noticias / Policial

¡En pleno estado de emergencia! Un bus de la línea de transporte San Sebastián, conocida como 'La 50', fue atacado con explosivos en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL). Los pasajeros y vecinos de la zona se sienten atemorizados tras lo ocurrido.

Lanzan granada a bus de 'La 50' en SJL

La delincuencia y la criminalidad en el país siguen siendo un tema preocupante, pese a que el gobierno de transición de José Jerí anunciara el 21 de diciembre del 2025, la ampliación del estado de emergencia por 30 días más en Lima Metropolitana y el Callao para hacerle frente a las bandas criminales, que no solo han puesto en la mira a los comerciantes, sino también a los transportistas.

Pues bien, un nuevo acto delictivo se registró en la noche del 9 de enero, en SJL. De acuerdo a los primeros reportes, un bus de 'La 50' se encontraba en plena ruta y repleto de pasajeros cerca al parque zonal Wiracocha, precisamente en la avenida 13 de enero, cuando de pronto el chofer fue interceptado por personas desconocidas que aprovecharon que el vehículo estaba estacionado unos minutos para cobrar pasajes.

Los facinerosos lanzaron una granada por la ventana del asiento del conductor que terminó rebotando hacia la vía principal, ocasionando que las lunas del bus terminen completamente reventadas por el impacto.

Policía Nacional del Perú investiga atentado contra bus de 'La 50' en SJL.

Pasajeros de 'La 50' atemorizados tras ataque

Además, las primeras diligencias revelaron que los delincuentes aprovecharon que la intersección de la av. 13 de enero con Tusilagos estuviera cerrada por la fiesta realizada por el 59.° aniversario del distrito de SJL, para cometer el atentado contra el bus de 'La 50'. Este hecho generó que los pasajeros buscaran la mejor forma de ponerse a buen recaudo.

Una mujer que se encontraba en el preciso momento del atentado brindó declaraciones para Exitosa, revelando su malestar de que, pese a la presencia de la policía y de serenazgo por el aniversario del distrito, los hampones actuaran con total impunidad.

"Gracias a Dios no llegó a mayores, sino ahorita no lo contábamos. (...) El vehículo se detuvo porque tuvo que subir pasajero; el conductor voltea para cobrar el pasaje y ahí ocurre (el ataque). Los pasajeros le dicen '¡avance, avance!' porque todos se tiraron al suelo, uno sobre otro para cubrirse. El conductor llega hasta acá y se para porque vieron a los patrulleros", indicó una de las pasajeras.

Asimismo, acotó que uno de los pasajeros descendió de la unidad para avisar a uno de los agentes del orden para revelar lo acontecido. "Como estaba el aniversario de SJL, bajó uno y dijo 'mira lo que nos ha pasado' y así interviene (la policía)", puntualizó.

Paro de transportistas este 15 de enero

La Policía ya se encuentra llevando a cabo las investigaciones del caso y, con apoyo de imágenes captadas por las cámaras de seguridad, lograr identificar las identidades de los delincuentes que lanzaron el artefacto explosivo contra el bus de 'La 50'.

Este acontecimiento se da tras el anuncio de que gremios de transportistas confirmaran la realización de un nuevo paro (el primero de este 2026) en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao para el próximo jueves 15 de enero tras ser víctimas de ataques extorsivos.

Es así como se reportó un nuevo atentado contra un bus de transporte público. Un vehículo de 'La 50' fue interceptado por sujetos que arrojaron una granada cuando se encontraba detenido en la av. 13 de enero, en SJL. No se registraron víctimas mortales.