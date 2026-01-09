Ventanilla: Policía captura a presunto implicado en extorsión a empresaria textil de Gamarra

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional del Perú (PNP) logró identificar al propietario de la cuenta bancaria a través de la cual se estaba extorsionando a una empresaria textil del emporio comercial de Gamarra, a quien le exigían que realice depósitos ilegales a fin de no atentar contra su vida.

PNP captura a presunto extorsionador

Un rastreo bancario realizado por la PNP ayudó a ubicar a un hombre que estaría presuntamente detrás de amenazas contra una mujer de negocios de Gamarra. Para ello, la denuncia de la agraviada fue crucial para que Agentes de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones intervinieran al sospechoso.

Fue así, que estos agentes policiales se apersonaron hasta el asentamiento humano Pachacútec, ubicado en el distrito de Ventanilla, en donde capturaron al joven identificado como Jorge Mauricio Revelo, de 24 años, quien figura como titular de la cuenta donde se recibían los pagos que efectuaba la empresaria.

De acuerdo a la investigación, las intimidaciones incluían advertencias directas para disuadir cualquier intento de denuncia. Sin embargo, la víctima accedió a los datos bancarios de sus amenazadores, información que fue fundamental para ubicar el destino del dinero y avanzar con las diligencias policiales.

Cabe mencionar que, tras realizarse la captura del tipo este negó haber cobrado dinero ilícito y a su vez aseguró desconocer el origen de los montos depositados, inclusive mientras era trasladado por las fuerzas del orden.

Además, vale señalar que la acción de los efectivos de la PNP se ejecutó con base en la denuncia y el trabajo de inteligencia gracias a eso se logró la detención en flagrancia en la que además se logró la incautación de un dispositivo móvil, el cual fue puesto a disposición de la unidad especializada de la Policía para las pesquisas de ley.

¡Cae sujeto que habría extorsionado a empresaria de Gamarra!#EstadoDeEmergencia 🚨 | Agentes de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones, intervino en el asentamiento humano Pachacútec, #Ventanilla a un sujeto que estaría implicado en el delito de extorsión, en... pic.twitter.com/8Y1kdUozbF — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) January 8, 2026

Pagos de hasta 5 mil soles

La empresaria textil de Gamarra sostuvo a la Policía que las amenazas que recibía incluían advertencias de muerte no solo contra ella, sino también contra sus familiares. Incluso, de acuerdo a información de la Policía los extorsionadores exigían "cinco mil soles mensuales".

Un dato que vale señalar es que a dicha cuenta no solo ingresó el dinero de la empresaria sino también otras sumas de dinero elevadas. Por su parte, el detenido quedó bajo investigación.

Una nueva denuncia de extorsión dio con la captura de un hombre que estaría detrás de las amenazas enviadas a una empresaria textil de Gamarra, a través de la cual se exigía pagos periódicos a fin de no atentar contra la vida de la mujer y su familia.