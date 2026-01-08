Ladrones hacen forado a joyería a solo metros de Palacio de Gobierno y roban 4 mil dólares en mercadería

08/01/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La criminalidad y delincuencia parecen seguir ganando la batalla a pesar del estado de emergencia decretado en Lima y el Callao. Esta vez, una joyería ubicada a solo metros de Palacio de Gobierno, en pleno centro histórico, fue robada por un grupo de delincuentes que hicieron un forado para ingresar al local.

Hacen forado y roban joyería cerca a Palacio de Gobierno

El hecho ocurrió sobre la madrugada del miércoles 7 de enero y en solo cuestión de horas. Las cámaras de seguridad lograron captar el movimiento de este grupo de ladrones quienes habían ideado todo un plan para lograr su cometido.

Primero, ingresaron a un local colindante donde funciona una pollería para realizar el forado y poder acceder al establecimiento que era su objetivo. Fueran varias horas donde trabajaron hasta lograr abrir un orificio donde pudiera acceder una persona y consumar el robo.

"Este local es familiar. El forado se hizo en la tienda abandonada que está al costado. Aproximadamente a las doce de la noche fue todo este suceso", indicó el dueño a Panamericana.

Alrededor de la media noche las cámaras de seguridad captaron a uno de los sujetos ingresando a rastras a la joyería para iniciar con la sustracción de mercadería. Gracias a los sensores de movimiento del establecimiento, los dueños fueron alertados por lo que de inmediato acudieron al lugar para evitar el atraco.

Justamente, gracias a su rápida acción lograron la captura de uno de los ladrones y ponerlo a disposición de las autoridades. Agentes de la Policía Nacional del Perú acudieron al llamado e iniciaron con las investigaciones del caso para conocer más detalles de este hecho criminal.

Liberan a ladrón a pesar de antecedentes

Lamentablemente, los efectivos de la Comisaría de Monserrate dejaron libre a este criminal a pesar de que contaba con antecedentes por robo y otros delitos. Por ello, los dueños de este local exigieron reforzar la seguridad en la zona ya que se encuentran a solo metros de Palacio de Gobierno y de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

"El ladrón que fue capturado por nosotros ha sido liberado. Nos dijeron que estaba en calidad de intervenido, y así está funcionando ahora la policía", agregó el propietario.

En resumen, sujetos hicieron un forado e ingresaron a una joyería en el centro histórico de Lima donde robaron más de 4000 dólares en mercadería. Lo curioso de este atraco, es que el local se encuentra a solo metros de Palacio de Gobierno.