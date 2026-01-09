Callao: Marino en retiro abatió a dos delincuentes que intentaron asaltar su vivienda en Bocanegra

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Debido a la crisis de seguridad que atraviesa el país, la ciudadanía ha comenzado a tomar la justicia por sus propias manos. Esta vez, un marino en condición de retiro abatió a dos delincuentes que intentaron robar su casa en el Callao.

Marino en retiro abate a dos delincuentes en el Callao

De acuerdo a la información a la que accedió Exitosa, cuatro sujetos a bordo de un auto plomo llegaron hasta una vivienda ubicada en el sector 5 de Bocanegra. Su clara intención era sustraer todas las pertenencias de valor ya que dos de ellos ingresaron al inmueble, mientras que otros dos quedaron en el vehículo haciendo de campana.

En ese momento, el marino en retiro llegó a su casa sorprendiendo a los sujetos. Al ver la presencia del propietario, estos intentaron huir, pero fueron impedidos por el dueño quien inmediatamente tomó su arma de fuego para repelerlos.

El marino no dudó en disparar hasta en cinco oportunidades contra los sujetos quitándoles la vida a dos de ellos casi en el acto. Los otros dos resultaron heridos por lo que fueron llevados al Hospital Sabogal donde lucha por su vida. Una de las víctimas fue identificada como Juan Miguel Rivera Sánchez, quien cuenta con amplio prontuario e incluso estuvo purgando condena en un penal de la capital.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Durante la noche de ayer, en el Callao, se registró una intensa balacera. Un exmarino de guerra abatió a dos presuntos delincuentes que intentaron ingresar a su vivienda, ubicada en el sector 5 de la zona de Bocanegra.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital... pic.twitter.com/skAdqLsCFi — Exitosa Noticias (@exitosape) January 9, 2026

En su intento de huida, el auto de placa BED-424, terminó impactando contra una moto lineal que se encontraba estacionada a solo unos metros. Además, se conoció que la unidad está a nombre de Abel Gama y Patricia Mauri por lo que los agentes de la Policía Nacional del Perú que acudieron a atender la emergencia comenzaron con las investigaciones de rigor para ver que ligación tenía con los delincuentes.

Fue en defensa propia

Luego de ello, el marino acudió a la comisaría del sector para dar detalle de lo sucedido. Este indicó que actuó en defensa propia ya que sorprendió a los delincuentes al interior de su vivienda intentando sustraer sus pertenencias.

Además, presentó su licencia para portar armas y colaboró en todo momento con las autoridades. En los próximos días se definirá su suerte de acuerdo al avance de las investigaciones.

En resumen, un marino en retiro abatió a dos delincuentes que ingresaron a robar su casa en la quinta etapa de Bocanegra en el Callao. Además, otros dos ladrones quedaron heridos por lo que actualmente se encuentran en el Hospital Sabogal.