Sheyla Cóndor: Policías implicados en el caso se negaron a entregar sus celulares para la investigación

El comandante PNP Ronald Núñez, comisario de Santa Luzmila, y el suboficial Miguel Carrera, policías implicados en el crimen de Sheyla Cóndor Torres (26), se habrían negado a entregar sus celulares a las autoridades que investigan el caso que conmocionó a todo el país.

El caso del asesinato de Sheyla Cóndor sigue en etapa de investigación. Como se recuerda, la joven fue hallada sin vida en el departamento del suboficial Darwin Condori, quien días después del crimen se habría quitado la vida en un hostal de San Juan de Lurigancho.

Conforme avanzan los días, nuevos detalles surgen y presumen un aparente encubrimiento y la complicidad de las fuerzas del orden en la omisión de funciones, puesto que la familia de Sheyla asegura que la PNP no hizo caso a su denuncia de desaparición de la joven.

Es en ese marco que el dominical 'Punto Final' tuvo acceso a los tres expedientes que se han abierto por este caso y encontraron una serie de contradicciones en los testimonios de los policías investigados. Además, revelan que el suboficial Miguel Carrera y el comandante Ronald Núñez negaron ante la Fiscalía haber tenido contacto con Darwin Condori y que incluso no aceptaron entregar sus móviles.

"No haré entrega de mi celular debido a que mi celular es personal y es un medio para poder comunicarme con mi hija", habría sido el alegato de Miguel Carrera ante las autoridades. Mientras que Núñez expresó: "Lo entregué a mi menor hija y cuando va a los servicios higiénicos se le cae al inodoro. Lo llevaron al técnico. Está inoperativo ".

La defensa legal de la madre de la víctima, Aaron Aleman, alegó que los teléfonos de los oficiales implicados son fundamental para el caso, puesto que guardarían información valiosa tras saberse que Núñez como Carrera "trataron de proteger a Darwin Condori". En ese marco, la negativa de ambos agentes del orden ante las autoridades podría complicar el caso y generar más incertidumbre sobre sus respectivas inocencias.

Por otro lado, el suboficial Miguel Carrera sostiene que respondió a la denuncia de la señora Elsa Torres y que acudió al condominio de Darwin Condori el 16 de noviembre a las 8 de la mañana, afirmando contar con un parte policial que respalda su versión.

Sin embargo, el letrado Alemán indicó a 'Punto Final' que las cámaras de seguridad nunca lo captaron en el día y hora que señaló haber acudido a la vivienda de quien le quitó la vida a Sheyla.

"Sí (Carrera mintió) porque sostiene que sí estuvo presente, pero cuando se contrasta con las cámaras dice que no se puede reconocer. Si se confirma que Carrera no estuvo presente, se podría considerar no solo una omisión de funciones, sino también un delito de falsedad ideológica", indicó la defensa legal de la familia de Sheyla Cóndor.