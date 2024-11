Sheyla Cóndor: Excomisario de Santa Luzmila afirmó que su celular se le cayó al inodoro tras hallazgo de restos

29/11/2024 / Exitosa Noticias / Policial

El abogado de la familia de Sheyla Cóndor, Aarón Alemán, declaró para Exitosa un suceso que obstaculiza la investigación del caso de la joven. El excomisario de Santa Luzmila, presuntamente implicado en en el encubrimiento del crimen, aseguró que su teléfono celular se había caído al inodoro el mismo día que los restos de la joven fueron encontrados.

¿Qué escondía el celular de el excomisario de Santa Luzmila?

Aarón Alemán declara que el caso de Sheyla Cóndor encuentra un obstáculo en la búsqueda de justicia. Pues el excomisario de Santa Luzmila, Ronald Núñez Díaz, declaró que su celular se cayó en un inodoro en la comisaria que presidía; lo que imposibilita la investigación para probar si el acusado no tuvo comunicación con Darwin Condori.

Ronald Núñez afirmaba ni siquiera conocer al causante del feminicidio; sin embargo, en palabras del abogado de la madre de Sheyla Cóndor, su patrocinada declara lo contrario. Por lo que se estaría frente a un caso de encubrimiento e incumplimiento de funciones. También, el abogado expresa que el incidente tampoco podrá demostrar las irregularidades suscitadas en la comisaria.

El letrado indicó además que, gracias a declaraciones de un suboficial, se supo que en dicha comisaria no se hacen capacitaciones y por ende no hay un buen manejo en atender al público, lo que da pie a que el proceso que debía realizarse no se efectuara. Todo este conjunto de hechos le permite al abogado encontrar un caso de encubrimiento por parte de los efectivo policiales.

La madre de Sheyla Cóndor en contra de la comisaría de Santa Luzmila

Dicho suceso son, en palabras de Aarón Alemán, las razones por las que Elsa Torres Vivanco, madre de la víctima, no encontró apoyo ni ayuda en su denuncia. Además de criticar fuertemente el accionar de los oficiales pertenecientes a la comisaria de Santa Luzmila, hizo hincapié que un suboficial advirtió justamente a Darwin Condori sobre como accionar tras presentarse la denuncia.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En conversación con Exitosa, el abogado de la familia de Sheyla Cóndor, Aarón Alemán, dio a conocer que el excomisario de Santa Luzmila, Ronald Nuñez, afirmó ante las autoridades que su móvil se le cayó a un inodoro el día en que se hallaron los... pic.twitter.com/gdyJvHIjP1 — Exitosa Noticias (@exitosape) November 30, 2024

En conclusión, el abogado de la madre de Sheyla Cóndor asegura que el excomisario declaró que su celular cayó a un inodoro justo el mismo día del descubrimiento del cuerpo de Sheyla, conduce a un encubrimiento de Darwin Condori por parte de los miembros de la comisaria de Santa Luzmila y del mismo excomisario.