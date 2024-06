SJL: ¡Indignante! Policía es víctima de robo de su camioneta, llama al 105 y nadie lo atiende

Pareciera que ni las propias autoridades están libres de la delincuencia, y lo peor es que ni siquiera ellas tienen una respuesta ante alguna emergencia. Un policía sufrió el robo de su camioneta en San Juan de Lurigancho (SJL), y al llamar al 105, nadie lo atendió.

El incidente ocurrió en la avenida Malecón Checa, cuando el agente fue interceptado por cuatro hombres encapuchados que lo amenazaron con armas y robaron su camioneta de uso personal.

Lo más indignante del hecho, es que a pesar de hacer esfuerzos para contactarse con la policía al número 105, ninguno de sus colegas lo apoyó, dejándolo desprotegido.

Según expresó a América Televisión, el oficial de policía relató cómo fue interceptado de forma violenta cuando se encontraba en compañía de su esposa, su hermana, sus tres hijos y su sobrino.

Al encontrarse sin su arma de reglamento, no tuvo otra opción que obedecer las órdenes de los hampones, que terminaron quitándole su vehículo. Minutos después, llamó al 105 solicitando un patrullero.

Si bien pasó el tiempo, la asistencia nunca llegó, y tuvo que trasladarse por sus propios medios a la comisaría.

El agente, que prefirió no dar a conocer su identidad, expresó su gran frustración por la falta de respuesta de las autoridades en una situación tan complicada. A pesar de detallar que había menores de edad en la escena, la llamada no sirvió de nada.

"Me tomaron los datos, pero al final me dijeron que me dirigiera a la comisaría a presentar la denuncia. Les pedí que enviaran un patrullero porque estaba con mi familia y habíamos sido despojados de todo, pero nunca llegó uno. Tuve que trasladarme en una camioneta del serenazgo para presentar la denuncia", señaló.