Terror en Puente Piedra: Presuntos extorsionadores desatan el caos con artefacto explosivo en un auto

Una preocupante escena ha generado la conmoción de los vecinos de Puente Piedra, puesto que una granada de guerra fue dejada dentro de un auto estacionado frente al paradero de colectivos informales.

Según los primeros reportes, el hecho ocurrió el día de ayer en el paradero Fundición del distrito de Lima Norte, que también se encuentra en pleno estado de emergencia decretado por el gobierno de Dina Boluarte como medida para combatir los casos de criminalidad, sicariato y de extorsión en la capital.

Agentes del grupo especial Terna Norte 1 de la Región Policial Lima intervinieron a tres presuntos integrantes de la banda 'Los Piratas', dedicada al delito de extorsión, según TVPerú. Los detenidos fueron identificados como Gregorio Gilber Ramos Sánchez (45), conocido como 'Pirata', Lusneida Pérez Rojas (26) y Artemio Sabino Pablo Chávez (45).

Los intervenidos tenían bajo su poder y dentro del auto con placa de rodaje BMU-008, dos artefactos explosivos, una pistola glock, un cuaderno escrito con mensajes extorsivos y que se encuentran bajo materia de investigación.

PNP halló granada y mensajes extorsivos en un auto, en Puente Piedra.

Agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) trasladó el material explosivo a una zona segura y lograron neutralizarla para la tranquilidad de todos los vecinos que temían que sucediera una gran tragedia en la zona. Por otro lado, la policía llevó a los tres presuntos extorsionadores a la dependencia de investigación criminal para esclarecer los hechos.

Los presuntos integrantes de 'Los Piratas' deberán responder ante la justicia peruana por delito tenencia ilegal de armas de fuego, munición y explosivos.

La alarmante escena ocurrió frente a un paradero de colectivos informales que cubren la ruta Lima-Huaral, por lo cual, la prensa consultó a uno de los conductores si habrían venido siendo extorsionados por la banda criminal.

"No (no somos víctimas de extorsión), acá no pagamos nada a nadie (sobre cupos). Nosotros mismos cargamos y nos vamos. Cubrimos la ruta Lima-Huaral", expresó uno de los transportistas que labora en la zona a un reportero de 'América Noticias'.