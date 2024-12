VES: ¡Terrible! Camioneta de regidor choca contra mototaxi con pasajeros y se da a la fuga

19/12/2024 / Exitosa Noticias / Policial

Una camioneta blanca terminó chocando contra una mototaxi en la Av. Separadora Industrial en Villa El Salvador (VES). El conductor del auto fue identificado como Loni Oliver Rosales Palomino, regidor del distrito en mención, y se reportó que habría intentado darse a la fuga tras el aparatoso accidente.

Regidor de VES habría protagonizado accidente

Según los primeros reportes y las imágenes captadas por una cámara de seguridad, una camioneta de color blanca va en aparente excesiva velocidad e impacta abruptamente contra una mototaxi que trasladaba a tres personas. Debido al accidente, el conductor del pequeño vehículo, identificado como Julio Barrueta, terminó con serios golpes en la cabeza, brazos y piernas.

El señor Barrueta señaló que el chofer de la camioneta, quien habría sido identificado como Loni Rosales Palomino, intentó darse a la fuga tras haber ocasionado el siniestro y que él terminara "dando vueltas de campana". Afortunadamente, gracias al apoyo de los transeúntes y otras personas que presenciaron el accidente, se logró su detención.

"La camioneta blanca me impactó por detrás. Yo paro despacio por un rompemuelle. La camioneta vino a velocidad y solo escuché cuando pisó el freno del carro y me arrastró. (...) Loni Rosales Palomino, regidor de VES es el responsable. (...) Volteo y pensé que iba a ayudar, (...) pero se quitó", expresó el chofer de la moto a la prensa.

Regidor detenido en la comisaría de VES

El regidor del municipio de Villa El Salvador fue llevado hasta la comisaría del sector para responder sobre el caso. Sin embargo, Barrueta contó a 'Buenos Días Perú' su indignación porque los agentes de la PNP no lo mantienen informado y teme que Loni Rosales no se responsabilice por los daños causados, no solo físicamente, sino por destrozar su herramienta de trabajo.

"Anoche estaba en la comisaría de VES. La PNP no dice nada, a mí me pasaron dosaje etílico, al médico y él no quiso pasar. El mismo policía me dijo que (Loni) estaba mareado, huasca", agregó.

Con la voz entrecortada, Julio Barrueta le pide al funcionario que le reponga su vehículo, con el que salía cada día en busca de llevar un dinero que ayude a solventar los gastos de su hogar y de sus pequeños.

Pasajera herida tras choque en Villa El Salvador

Desafortunadamente, según 'Buenos Días Perú', una de las pasajeras de la mototaxi fue internada en el Hospital de Emergencia de Villa El Salvador por una hemorragia interna debido al fuerte impacto. Para finalizar, Julio Barrueta aseguró que todos los gastos médicos vienen siendo cubiertos por su propia cuenta y no han recibido ningún dinero por parte del regidor.

De esta manera, cámaras de seguridad ubicadas en la Av. Separadora Industrial, en Villa El Salvador, captaron el momento exacto en el que la camioneta del regidor del distrito chocó contra una mototaxi con pasajeros a bordo.