Abogado de Dina Boluarte justifica su silencio ante la prensa: "En las próximas semanas habrá algún tipo de novedad"

12/06/2024 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el abogado de Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, defendió el silencio de su la presidenta ante la prensa y aseguró que este "no será perpetuo". Además, manifestó que en las próximas semanas habrían "novedades" de la mandataria.

El silencio de Dina Boluarte

Durante la entrevista, Juan Carlos Portugal explicó que el silencio de la presidenta Dina Boluarte no es perpetuo y que se debe a una reflexión ministerial.

"Es más propiamente una respuesta o una vocería política legal. Yo he decidido honrar mi medalla y establecer un coto con las decisiones que la presidenta pueda adoptar. No es mi ámbito, no me corresponde. Sin embargo, estoy absolutamente seguro que ese silencio no es perpetuo y estoy absolutamente convencido porque conozco a la presidenta que en las próximas semanas seguramente habrá algún tipo de novedad", afirmó.

Juan Carlos Portugal añadió que no podía especificar una fecha exacta para cuando Dina Boluarte romperá su silencio, pero dejó entrever que será pronto, posiblemente después de su viaje a China.

"La próxima semana, en plural, puede ser la próxima de regreso de su viaje a China en el próximo mes. No quiero definir la fecha, no estoy en condiciones de definir la fecha, no me provoca decir una fecha porque no es mi ámbito de trabajo. Sin embargo, estoy convencido porque conozco a la presidenta, conozco la preocupación y la reflexión y ciertamente también las opiniones respecto a esa situación. Ella absolutamente estará dispuesta a absolver la duda cuando los peruanos, cuando ella lo decida", puntualizó.

Desmentido acusaciones de frivolidad

Frente a las acusaciones de que Dina Boluarte es una persona frívola y desinteresada, Juan Carlos Portugal fue enfático en desmentir tales afirmaciones.

"Me gustaría responder a la prensa como ciudadano que conoce a la presidenta y no como el abogado", dijo, subrayando que ha tenido conversaciones profundas con Boluarte que demuestran su compromiso y seriedad.

El abogado narró cómo Dina Boluarte, mostrando grandeza y determinación, lo contactó personalmente para asumir su defensa.

"La presidenta tuvo la grandeza de llamarme y poder consensuar una reunión, y eso de entrada desde el primer minuto del partido me pareció un gesto incisivo con iluminación de grandeza. He tenido conversaciones entre abogado y clienta y te puedo asegurar que no es una mujer frívola, es una gran mujer, es una gran dama", comentó Portugal.

Perfil de Dina Boluarte, según su abogado

Juan Carlos Portugal describió a Dina Boluarte como una mujer culta, consciente y comprometida con su rol.

"Es una dama de más de ser mujer, es una gran madre, es hija de dos seres humanos de muchísima generaciones. No es absolutamente una persona frívola, es una provincia culta, es una provinciana muy cisura y muy consciente de manera que estas expresiones no son necesariamente propias en la perspectiva de acercamiento sincero si realmente la conocieran", expresó el abogado.

La defensa de Portugal respecto al silencio de Dina Boluarte y las acusaciones en su contra busca recalcar la seriedad y el compromiso de la presidenta con su cargo y con el país. Según el abogado, es solo cuestión de tiempo para que Boluarte haga declaraciones públicas que arrojen luz sobre su posición y decisiones recientes.