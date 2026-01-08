Congreso convoca nueva mesa de trabajo para tratar situación de Petroperú con funcionarios del Gobierno

08/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República ha convocado a una nueva mesa de trabajo tras la sesión de este jueves 8 de enero. Ante la inasistencias de altos funcionarios del Gobierno, quienes fueron citados para tratar el Decreto de Urgencia sobre Petroperú y su reorganización.

Fecha por confirmar

Katy Ugarte Mamani (Juntos por el Perú), presidenta de este grupo de trabajo, espera que para la próxima reunión esté presente el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, el titular de Petroperú, Luis Canales, los ministros de Energía y Minas, y Economía, así como del representante de Osinergmin.

Esto lo dijo durante la sesión denominada 'La privatización de Petroperú': consecuencias para los consumidores', en la que participaron representantes de los trabajadores de la empresa petrolera, la Defensoría del Pueblo, congresistas y especialistas. Esta se da se desarrolló pasadas las 10.00 de la mañana.

La parlamentaria indicó que recibieron documentos de los funcionarios estatales en los que explican su ausencia y piden una reprogramación, sin fecha confirmada. Además, señaló que recibió una llamada telefónica del titular del MINEM, Luis Enrique Bravo, quien se mostró dispuesto a participar en otra oportunidad.

"Están dispuestos a realizar (una mesa de trabajo) pero nos piden más tiempo, entonces estaremos en coordinación para poder realizar otra mesa con presencia de todos a los que hemos invitado el día de hoy", comentó Ugarte Mamani a los asistentes de la mesa de trabajo.

Posiciones divididas por Petroperú

En la reunión, parlamentarios de diversas bancadas expresaron su posición con respecto a esta compañía y el Decreto de Urgencia 010-2025, que emitió el Ejecutivo. Katy Ugarte precisó que no existen garantías claras de que estas medidas no terminen afectando los derechos de los consumidores.

"La pregunta central es si con estas decisiones se puede asegurar que los consumidores no serán perjudicados, ya sea por alzas de precios, menor control del mercado o pérdida del rol regulador que hoy cumple Petroperú", mencionó.

Por su parte, Ronsagella Barbarán de Fuerza Popular, aseveró que el decreto no busca la privatización, sino la reorganización de la empresa estatal. Empero, coincidió con la presidenta de la comisión en proteger al consumidor y que no afecte a la ciudadanía.

Este jueves se desarrolló la mesa de trabajo 'La privatización de Petroperú', que no contó con la presencia de altos funcionarios del gobierno, pese a ser citados. Por tal motivo se ha convocado a una nueva reunión, sin confirmar la fecha.