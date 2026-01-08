Fernando Rospigliosi advierte a jueces que NO apliquen ley de lesa humanidad: "Serán sancionados penalmente"

08/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso de la República, se refirió acerca de la Ley 32107, que modifica la tipificación de los delitos de lesa humanidad y respaldó a la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco que, según señaló, ratificó que esta norma ha sido validada por el TC.

Exige a jueces que se aplique ley de lesa humanidad

En el marco de la apertura del Año Jurisdiccional Constitucional del TC, en diálogo con la prensa, Rospigliosi Capurro compartió su postura acerca de la ley de lesa humanidad.

"Ha reiterado lo evidente, que esa ley tiene que cumplirse. No solamente ha sido aprobada por el Congreso, promulgada por el Poder Ejecutivo, sino que ha sido declarada constitucional por el TC y no hay ninguna norma internacional que esté por encima de la Constitución y la señora ha fundamentado claramente incluso haciendo referencia a la Convención Interamericana de Derechos Humanos", aseveró.

En esa línea, Fernando Rospigliosi añadió que a veces hay resoluciones de la CIDH que son anti-Convención de Derechos Humanos las cuales considera que no deben ser aplicadas.

Por tal motivo, enfatizó que está claro que, desde la próxima semana, habrá casos que se podrán ver en el Poder Judicial donde abogados de militares y policías perseguidos injustamente han interpuesto recursos pidiendo que se aplique la ley N°32107, ley de lesa humanidad, lo cual subrayó que "es muy importante".

Eso sí, el presidente del Congreso de la República dejó un mensaje claro y directo: "Si algún magistrado prevaricador, politizado y corrupto no aplica la ley deberá ser sancionado de inmediato por la Junta Nacional de Justicia y por la Oficina de Control de la Magistratura y será sancionado penalmente por gaber prevaricado, por no aplicar una ley que es perfectamente constitucional".

Saluda accionar de policía que abatió a presunto sicario

De otro lado, Fernando Rospigliosi, se pronunció sobre el policía de civil que abatió a un delincuente, que minutos antes había asesinado a un chofer en el distrito de Comas. El accionar del agente fue saludado por el presidente del Congreso, quien recurrió a sus redes sociales para respaldar al efectivo.

Un policía abatió a un delincuente que acababa de asesinar a un chofer! Muy bien! Así hay que actuar! Ese policía esta protegido de jueces y fiscales corruptos por las leyes de Congreso pic.twitter.com/lxuZwPCzB8 — Fernando Rospigliosi (@Frospigliosi) January 8, 2026

"Un policía abatió a un delincuente que acababa de asesinar a un chofer! Muy bien! Así hay que actuar! Ese policía esta protegido de jueces y fiscales corruptos por las leyes de Congreso", escribió en un post de cuenta de X.

