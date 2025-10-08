Abogado de Pedro Castillo sobre prisión preventiva de su patrocinado: "No hay ninguna prueba"

08/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el abogado de Pedro Castillo, Walter Ayala, denunció que el expresidente de la República no cuenta con una sentencia que le haya condenado y justifique su permanencia en el penal de Barbadillo.

"No hay ninguna prueba", indicó Ayala

El abogado de Castillo señaló que durante la prisión preventiva que atraviesa su patrocinado no se han presentado las pruebas que justifiquen su estadía en el penal de Barbadillo. Como se recuerda, Castillo cuenta con esta medida cautelar por el caso Puente Tarata.

"No hay ninguna sentencia que le haya condenado ¿Dónde están las pruebas? ya van a ser tres años que lo tienen preso, no hay ninguna prueba. Inclusive vemos que el delito de rebelión, el proceso ya se ha caído porque no hay la tipicidad"

Sobre el caso del golpe de Estado, Ayala indicó que la lectura efectuado el 7 de diciembre de 2022 por parte de Castillo es una "infracción a la Constitución" mas no un delito.

"Ha leído un documento y nadie lo puede negar pero eso no es delito. Eso podría encajar en una infracción a la Constitución que se debió haber llevado respetando el debido proceso y alcanzando los 104 votos que exige el reglamento pero a él se le metió preso", aseveró.

Estado no cubre la defensa legal de Castillo

Ayala denunció que hay un trato diferenciado con su patrocinado que no solo abarca la pensión vitalicia sino que no se le está reconociendo el derecho a la defensa legal de Castillo.

Por ello indico que como exfuncionario, el exmandatario tendría que contar con una defensa cubierta por el Estado, acto que no ocurre a diferencia de otros funcionarios públicos.

"El presidente Castillo, como todo funcionario, inclusive la señora Boluarte tiene derecho a un abogado por el tema de las operaciones de la nariz, el Estado la ha defendido, el Estado ha pagado abogados pero cuando se ha pedido un abogado para el presidente Castillo le han denegado", fueron las palabras de Ayala.

"Nosotros estamos apoyando de manera ad honorem", señaló Ayala. Por el momento, Castillo cuenta con una defensa pública que según indica Ayala "es básica" porque estos cuentan con numerosos casos.

La defensa legal del expresidente indicó que el Estado cubre la asesoría jurídica de muchos funcionarios públicos, excepto la de su defendido. De esta manera, indicó que existe una "mezquindad".