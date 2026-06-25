Ahora Nación podría recomendar perfiles para eventual gabinete de Keiko Fujimori, pero descarta reparto de cargos

25/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

El vocero de Ahora Nación, Carlo Magno Salcedo, señaló que su agrupación, "Ahora Nación", podría recomendar perfiles técnicos para integrar un eventual gobierno de Keiko Fujimori, aunque remarcó que ello no significaría una reparto de cargos ni una repartición de cuotas de poder.

El abogado indicó que cualquier acercamiento debe sustentarse en un programa de gobierno y en compromisos concretos sobre institucionalidad, seguridad y derechos humanos.

Ahora Nación abre la puerta a un eventual gabinete de Keiko

En diálogo con Exitosa, Salcedo sostuvo que cualquier acercamiento con otras fuerzas políticas debe construirse sobre la base de acuerdos programáticos y no sobre el reparto de ministerios. Según indicó, existen temas que su organización considera indispensables para participar en una eventual alianza de gobernabilidad.

El representante de Ahora Nación afirmó que la conformación de un gabinete de unidad nacional resulta una propuesta interesante, aunque advirtió que debe responder a compromisos concretos.

Entre los puntos considerados prioritarios mencionó la revisión de la denominada "legislación procrimen", así como la recuperación de la autonomía de diversas instituciones del Estado.

"Es interesante que se plantee un gabinete de unidad nacional, digamos, pero tiene que ser sobre la base de un programa...Uno de los primeros puntos es ciertamente la derogatoria, una revisión exhaustiva de toda la denominada por nosotros legislación procrimen", expresó.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, Carlo Magno Salcedo, vocero de Ahora Nación, señaló que el partido podría recomendar perfiles técnicos para integrar un eventual gabinete de Keiko Fujimori. No obstante, precisó que ello no implicaría una negociación de cargos ni... pic.twitter.com/RnugA7UoJI — Exitosa Noticias (@exitosape) June 25, 2026

Asimismo, agregó que también resulta fundamental el restablecimiento, la recuperación de la autonomía de las instituciones republicanas, como el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público.

Niegan negociación de ministerios

Salcedo también hizo referencia a las víctimas de las protestas ocurridas durante el gobierno de Dina Boluarte, señalando que el país mantiene una deuda pendiente con los familiares de los fallecidos.

"Existe una demanda de que se reconozca que el Estado peruano, bajo el gobierno de Dina Boluarte, asesinó por lo menos a 50 peruanos y eso merece un gesto del Estado peruano", declaró.

Consultado sobre la posibilidad de integrar un eventual gabinete encabezado por Keiko Fujimori, el vocero evitó confirmar una participación directa y recordó la posición que mantuvieron durante su respaldo a Roberto Sánchez.

"No necesariamente, porque nosotros incluso con Roberto Sánchez no pedimos puestos en el gabinete", afirmó.

De esta manera, Ahora Nación deja abierta la posibilidad de aportar cuadros técnicos en un futuro gobierno, aunque insiste en que cualquier participación deberá sustentarse en coincidencias programáticas y no en la distribución de cargos políticos.