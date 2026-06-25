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Joven viajó al Mundial 2026 con el amigo de su ex en venganza por dejarla y recibe apoyo en redes: "Mi ídola"

Una joven tenía planeado viajar al Mundial 2026 junto a su pareja antes de que se casaran, sin embargo, este decidió poner fin a su relación, por lo que ella acudió al campeonato con el mejor amigo de su ex.

Joven viajó al Mundial 2026 con el amigo de su ex en venganza por dejarla
Joven viajó al Mundial 2026 con el amigo de su ex en venganza por dejarla (Foto: Composición Exitosa)

25/06/2026 / Exitosa Noticias / Virales / Actualizado al 25/06/2026

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La fiebre por el Mundial 2026 ha ocasionado que diversas familias, personas en solitario o parejas decidan acompañar a sus selecciones y disfrutar de la competición de fútbol. Sin embargo, una joven tenía planeado acudir junto a su pareja antes de que se casaran, sin embargo, este la dejó y ella optó por viajar con el amigo de su ex en venganza.

Mujer viaja al Mundial 2026 luego que su pareja termine la relación

La mujer de nacionalidad argentina utilizó su celular para registrar lo que sería uno de los momentos más importantes de su vida, sin embargo, terminó por convertirse en una inesperada historia viral que ha dado de qué hablar en las redes sociales.

La hincha de la Albiceleste narró ante la cámara de su dispositivo que tenía planeado viajar a la competición en compañía de su pareja, pero que desafortunadamente este decidió terminar la relación apenas un día antes de que ambos se comprometieran formalmente para contraer matrimonio.

Dicha situación la afectó anímicamente cuando ya se imaginaba un futuro junto a quien pretendía ser su compañero de vida más aún porque tenían planeado juntos alentar a Argentina en la Copa del Mundo que se viene desarrollando en Norteamérica.

Pero lejos de quedarse sumida a una tristeza profunda por lo ocurrido, decidió dar un giro totalmente inesperado en su historia y emprender vuelo con la persona menos inesperada por lo que impactó en las plataformas digitales al revelar la identidad de esta.

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@redunotv #Viral I La drástica y picante "revancha" de una joven tras ser abandonada a horas de comprometerse se volvió el fenómeno del momento en las redes sociales, incluyendo un inesperado acompañante en las tribunas que dejó a todos en shock. Fuente: RRSS ▶️ Más información en www.reduno.com.bo #Viral #Revancha #Trending #RedesSociales #MomentoViral ♬ sonido original - RED UNO DE BOLIVIA

Del desamor a las tribunas de la Copa del Mundo junto al amigo de su ex

Con el fervor de la hinchada de fondo y una sonrisa que evidenciaba ironía, la protagonista grabó un mensaje dirigido para su ex quien fue identificado como Matías, recordándole que toda acción tiene una reacción o, en este caso, consecuencias. 

"Hola amor ¿cómo estás? Mira dónde estoy ¿Te acuerdas que era tu sueño venir al Mundial, gordo? Bueno, vine me di el gustito. Como tú te diste el gusto de romper antes de que nos comprometamos", expresó.

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Pero se guardó lo más controversial para el final tras mostrar que viajó con nada más y nada menos que el amigo de su exenamorado que ocasionaba discordia en su antigua relación.

"Y ¿te acuerdas Mati, tu mejor amigo con el que tú te dabas celos? Mira con quién vine. Cuéntale lo bien que la pasamos viendo el partido. La próxima piensa antes de cag****", remató.

Como vemos, una joven argentina se volvió viral en redes sociales al revelar que luego de que tenía programado viajar al Mundial 2026 junto a su pareja, este puso fin a su relación, por lo que optó, a modo de venganza, viajar con el amigo de este quedando todo grabado en un video que ha desatado furor.

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