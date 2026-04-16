Poder Judicial sentencia a siete años de prisión a exfiscal por recibir sobornos en gobierno de Alberto Fujimori

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial dictó siete años de prisión efectiva contra la exfiscal Flor de María Maita por recibir sobornos del régimen fujimontesinista. La exfuncionaria había favorecido al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) a cambio de sobornos, en consecuencia, fue capturada en 2025 tras estar prófuga por veinte años.

El PJ concluyó a siete años de prisión efectiva y a la inhabilitación para ejercer cargos públicos. La Fiscalía logró probar que Maita había sido parte de una red ccriminal que iba en busca de instituciones judiciales durante la década de los noventa.

Este fallo llega tras la detención de la exfiscal en 2025, quien logró evadir a las autoridades por más de dos décadas. Su labor como fiscal antidrogas fue clave para proteger los intereses del gobierno de turno, operando bajo las órdenes de Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori.

🚨 #LoÚltimo | Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos logró una condena de siete años de prisión efectiva para la exmagistrada Flor Maita por el delito de cohecho pasivo específico. pic.twitter.com/M6Avpfv3BU — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 17, 2026

Los pagos mensuales del SIN y Montesinos

Según la Fiscalía Suprema Anticorrupción, la exmagistrada recibía pagos de S/2500 provenientes del SIN. Alejandra Cárdenas, fiscal adjunta, señaló que este dinero servía para "torcer la voluntad de todas las actuaciones funcionales que le correspondía" dentro del Ministerio Público.

La acusación se basó en el hallazgo de diversos faxes enviados por la propia procesada hacia la sede central del SIN. En estos textos, la exfiscal pedía el cumplimiento de los pagos mensuales acordados con Montesinos, demostrando una estrecha coordinación con el entonces asesor presidencial.

Para ratificar la culpabilidad, una pericia grafotécnica confirmó que la letra de los faxes pertenecía legalmente a la exmagistrada sentenciada. Además, la fiscalía presentó testimonios de extrabajadores del SIN, quienes detallaron cómo entregaban los sobres con dinero en efectivo en su propia casa.

#LoÚltimo.Por unanimidad, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó a exfiscal Flor de María Maita Luna a siete años de prisión efectiva, por el delito de cohecho. (1/3) pic.twitter.com/Oz9Nh7UeUg — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) April 16, 2026

Testigos clave en la caída de Flor Maita

El caso se fortaleció con las revelaciones de personajes del círculo de confianza de Montesinos, como Matilde Pinchi Pinchi. El nombre de la sentenciada también aparecía registrado en las agendas del exasesor, confirmando su rol dentro de la red de corrupción que operaba en el país.

Las autoridades peruanas enviaron un mensaje contra la impunidad al sancionar delitos de corrupción que dañaron gravemente la democracia. Con esta decisión, se termina la larga fuga de una funcionaria que permitió la manipulación de la justicia a favor del Servicio de Inteligencia.

Finalmente, la condena por cohecho pasivo contra la exfiscal Flor de María Maita confirma la gravedad de los sobornos del régimen fujimontesinista. La resolución judicial expone la responsabilidad penal de magistrados que trabajaron para Vladimiro Montesinos y el SIN en perjuicio del Estado.