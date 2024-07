Aldo Vásquez afirma que TC agendó demanda que podría anular su reposición en la JNJ para el 10 de julio

El abogado Aldo Vásquez cuestionó que se haya incluido la demanda competencial entre el Congreso de la República y el Poder Judicial (PJ) a la agenda del Tribunal Constitucional (TC), a penas se hizo pública la orden de reposición de su persona y de Inés Tello como miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Mediante declaraciones a un reconocido medio de comunicación, Vásquez indicó que existen "riesgos" en relación a la continuidad de los demás integrantes de la JNJ.

"No puedo dejar de señalarlo, sorprende (...) que a penas se hizo pública la sentencia que ordena nuestra reposición como miembros de la Junta Nacional de Justicia, esto ocurrió la noche del lunes y el martes se incluye en la agenda de audiencias del Tribunal Constitucional para el 10 de julio, se incluye el tema de la demanda competencial entre el Congreso de la República y el Poder Judicial que no incluye a la JNJ", dijo a Canal N.

De tal modo, Vásquez recordó que la noche del lunes 01 de julio, se dio a conocer que el Poder Judicial había ordenado su reposición inmediata y la de Inés Tello y Aldo Vásquez en la JNJ tras declarar fundada la demanda de amparo presentada por los magistrados de la institución. En continuación, el martes 02 de julio, se incluyó la referida demanda en la agenda de audiencias del TC.

En tal sentido, detalló que la demanda competencial entre el Congreso de la República y el Poder Judicial se verá el próximo miércoles 10 de julio. "No incluye a la JNJ, pero el Congreso pretende que se resuelva sobre nuestra situación", agregó.

Cabe mencionar que, según Vásquez ha solicitado ser parte del proceso en el que se podría anular su reposición en la JNJ, sin embargo, no ha sido notificado respecto de su posible inclusión. "No deja de ser esto inquietante", dijo.

"Telefónicamente, ante una llamada mía ayer, me han dicho que ya se ha acordado que yo sea parte, hablé con un funcionario de relatoría del TC y me dijo que ya había un acuerdo, pero que por un tema de firmas, todavía no se me había notificado", precisó, este viernes 05 de julio.