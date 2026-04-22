Amadeo Javier Flores Carcagno jura como nuevo ministro de Defensa tras renuncia de Carlos Díaz

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras la renuncia del extitular del Ministerio de Defensa, Carlos Díaz Dañino, por desacuerdos en la postergación en la adquisición de aviones F-16, el presidente de la República, José María Balcázar, juramentó a su reemplazo, Amadeo Javier Flores Carcagno, durante una ceremonia en Palacio de Gobierno llevada a cabo esta tarde.

Un relevo en medio de la crisis

El gobierno de transición de enfrenta una de sus semanas más difíciles. La decisión de postergar en un primer momento la compra de 24 aviones F-16 Block 70, valorizada en más de 400 millones de dólares, provocó la renuncia irrevocable del canciller Hugo de Zela y del ministro de Defensa Carlos Díaz Dañino.

Ambos coincidieron en que la medida afectaría la credibilidad internacional del Perú como socio comercial y constituía un incumplimiento de acuerdos de seguridad nacional. Ahora con Flores Carcagno como nuevo ministro de Defensa, el Ejecutivo buscará recomponer el gabinete tan solo unos días después de haber conseguido el voto de confianza para dar continuidad a la gestión.

🔴🔵 🚨 #IMPORTANTE | Tras la renuncia de Carlos Díaz al cargo de ministro de Defensa, en la tarde de este miércoles el presidente José María Balcázar tomó juramento a Amadeo Flores, quien pasará a ser titular de esta cartera hasta el final del presente periodo.



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Perfil y trayectoria

Flores Carcagno es abogado, con estudios de posgrado en Desarrollo y Defensa Nacional y fue candidato a doctor en Desarrollo y Seguridad Estratégica. Es además autor del libro "El proceso de modernización del Estado peruano 2002-2021", una investigación sobre la evolución de este proceso y los problemas que se presentan para llevarlo a cabo. Su experiencia incluye:

Asesor del Viceministerio de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario (2025).

Jefe del Gabinete de Asesores en el Ministerio de Defensa (2024-2025).

Gerente general de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (2024).

Asesor principal en el Congreso de la República (2021-2023).

Director General de Gestión del Sistema de Defensa Nacional en la Secretaría de Defensa Nacional (2016-2017).

Su perfil técnico y su paso por distintas áreas de gestión pública lo colocan como un funcionario con experiencia en temas de seguridad y administración estatal.

Amadeo Flores, nuevo ministro de Defensa

La designación de Amadeo Javier Flores Carcagno en Defensa es un intento de recomponer el gabinete en medio de una crisis institucional marcada por la renuncia de dos ministros clave.

Su reto inmediato será restaurar la confianza de las Fuerzas Armadas y manejar las tensiones derivadas de la postergación de la compra de los F-16. Al mismo tiempo, el gobierno deberá definir al nuevo canciller para evitar un vacío en la política exterior, en un escenario de incertidumbre que combina crisis ministerial y proceso electoral inconcluso.