Presidente José María Balcázar saluda voto de confianza al gabinete Arroyo: "Ha sido reflexivo"

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la República, José María Balcázar, en entrevista exclusiva con Exitosa, saludó que el Congreso haya otorgado el voto de confianza al Gabinete Ministerial que lidera Luis Arroyo. Calificó al premier como una persona "que sabe consensuar".

José María Balcázar agradece voto de confianza al gabinete Arroyo

El Congreso de la República otorgó el voto de confianza al gabinete de ministros de Luis Arroyo, quien ante el Pleno reafirmó el compromiso que tiene el gobierno de José María Balcázar de impulsar una gestión orientada a atender las necesidades de las regiones y provincias del país.

Esta decisión legislativa en favor del Gabinete Ministerial de Arroyo, el presidente Balcázar, durante su diálogo con el programa 'Hablemos Claro' aprovechó el momento para agradecer el voto de confianza, alegando que con ello se da luz verde a seguir consolidando las acciones emprendidas por el Ejecutivo hasta el cambio de mando en julio del 2026.

"El voto de confianza ha sido un voto reflexivo. El premier y sus ministros han explicado bien el programa que tenemos, las obras que estamos haciendo desde el sur del Perú. (...) Creo que con sas obras que estamos haciendo y la Carretera Central que vamos a hacer de todas maneras, significa que estamos cumpliendo con el mandato que nos dio también el Congreso", expresó en un inicio.

Presidente destaca labor del premier Luis Arroyo

Asimismo, el jefe de Estado aprovechó en destacar la labor del premier Luis Arroyo, a quien calificó como "un hombre con experiencia" y todo el equipo que lidera. Según precisó, cada uno de los ministros que lo acompañan tienen un perfil técnico y de gestión, enfocado en cerrar brechas y destrabar proyectos en beneficio de la ciudadanía.

José María Balcázar agregó que el premier Arroyo supo explicar a detalle, ante el Pleno el ultimo jueves 16 de abril, los programas que tienen en marcha durante sus últimos tres meses de gestión, entre ellas, destrabar el Gaseoducto Sur y el proyecto de la Carretera Central.

"Para eso tenemos ministros muy bien representados por el premier que es un hombre que sabe consensuar. El general Arroyo es un hombre con experiencia, ha recorrido en su vida militar todo el país y conoce bien", puntualizó el presidente del Perú.

Solicitará facultades legislativas para lucha contra inseguridad

Finalmente, el presidente José María Balcázar precisó que el Ejecutivo solicitará, "probablemente esta semana", nuevas facultades legislativas al Congreso para hacerle frente a la crisis de inseguridad ciudadana. Según indicó, se percataron de un déficit de legislación penal "porque está mal hecho y debe mejorarse (modificar el código de ejecución penal) para darle efectividad, no solo a este gobierno, sino también al que viene".

El presidente José María Balcázar, no solo explicó en Exitosa los programas que tiene en marcha para el bienestar de la ciudadanía, sino que también saludó y agradeció el voto de confianza del Congreso al Gabinete Ministerial de Luis Arroyo. Destacó que el respaldo legislativo fue resultado de un debate alturado y "reflexivo".