Abogado de PPK sobre pedido de 35 años de prisión contra expresidente: "Es una sentencia de muerte"

En entrevista con Exitosa, el abogado de Pedro Pablo Kuczynski, Julio Midolo, criticó el pedido de la Fiscalía de la Nación de 35 años de pena privativa de libertad contra su patrocinado. Según cuestionó, dicha medida es una "sentencia de muerte" contra el expresidente, debido a su edad.

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el letrado manifestó la preocupación que existe por parte del expresidente Kuczynski, luego que se haya puesto fin de la investigación en su contra por presunto lavado de activos y ahora, se continúe con la fase del juicio oral.

"Literalmente, es una sentencia de muerte a la que se le pretende condenar al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, él actualmente tiene 86 años, el próximo mes cumplirá 87. Realmente esta es una situación que nos preocupa bastante, ahora, no es algo que nos sorprenda", dijo a nuestro medio.

De tal modo, Midolo indicó que si bien les preocupa la situación, no les sorprende, debido a que la etapa intermedia, de control de acusación, culminó a fines de junio del presente año, por lo que quedó pendiente que el juez Chávez Tamariz, emita el auto enjuiciamiento. "Recoge un resumen de todo lo que se actuó y verificó en esa etapa que duró aproximadamente un año", detalló.

En tal sentido, el abogado indicó que la Fiscalía redujo la imputación contra el expresidente. Según explicó, en el transcurso de la etapa intermedia, el juez retiró la imputación de lavado de activos a dos personas involucradas y a las que el Ministerio Público pretendía llevar también a juicio, por lo que, "técnicamente ya no existiría" el delito de organización criminal.

Luego de ello, Julio Midolo acusó que existió una "inexactitud" por parte del Ministerio Público al analizar los hechos, lo que generó una pena y monto de reparación civil "espectacular". Al respecto, explicó que se estableció una investigación hacia el expresidente por el periodo 2001-2015.

"Se pretendía investigar todas las operaciones comerciales que el señor hubiera realizado de manera personal o a través de su empresa y que el análisis de esas operaciones, al final, iban a establecer una presunta responsabilidad y frente a eso se le imponía una pena", precisó.

Según explicó el abogado de Kuczynski, la Fiscalía ha solicitado una pena contra el expresidente, por cada asesoría financiera. En ese sentido, indicó que si en el ordenamiento procesal peruano no se establecerían máximos posibles, la Fiscalía habría considerado pertinente pedir 80 años de prisión contra el exmandatario.

De esta manera, Julio Midolo, abogado de PPK, cuestionó el desempeño de la Fiscalía en el caso que se sigue contra el expresidente, debido a que al solicitar 35 años de prisión por el presunto delito de lavado de activos, se le estaría dando una "sentencia de muerte".