José Jerí sobre nuevos audios atribuidos a Juan José Santiváñez: "Estamos en un mundo de especulaciones"

13/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Congreso de la República, José Jerí, se pronunció tras la difusión de nuevos audios que involucran al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, de presuntas influencias en el Tribunal Constitucional (TC) y de una supuesta negociación por US$20 mil. Pidió que los hechos sean esclarecidos con prontitud.

Presidente del Congreso sobre caso Juan José Santiváñez

Un reciente reporte del dominical 'Punto Final' pone en la mira y en el 'ojo de la tormenta', una vez más, al titular del MINJUSDH. Pues bien, se difundieron audios en los que, según el informe, figuraría la voz de Santiváñez hablando con una mujer de sus presuntas influencias en el TC en su calidad de abogado.

Incluso, en los supuestos audios de Santiváñez, este afirmaría tener "dos magistrados que nos están apoyando" en el caso relacionado con el expolicía Joel Marcelo Salirrosas, 'El Diablo', condenado en 2021 por integrar una organización criminal "Los Injertos del K&K". En esta nueva polémica que involucra a un ministro de Estado, el presidente del Parlamento, José Jerí no pudo evitar ser consultado al respecto.

El titular del Congreso pidió manejar esta acusación con cautela y no caer en las especulaciones. Sostuvo que para dar una opinión objetiva esperará a las investigaciones que se desarrollen en torno a estos presuntos audios de Santiváñez.

"Estamos en un mundo de especulaciones y hay que ser responsables también respecto al manejo de información y una palabra más, una palabra menos, dependiendo del contexto hay que analizarlo. Por lo pronto eso está en investigación y a la hora que haya una conclusión definitiva de la instancia correspondiente podremos emitir una opinión objetiva", expresó a Canal N.

José Jerí, presidente del Congreso, se pronunció sobre los nuevos audios atribuidos al ministro Juan José Santiváñez. En tanto, indicó que faltarían dos firmas para una eventual interpelación al ministro de Transportes, César Sandoval ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/H1zetoVeHI — Canal N (@canalN_) September 13, 2025

Noticia en desarrollo...