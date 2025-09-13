RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
¿Respaldó al ministro?

José Jerí sobre nuevos audios atribuidos a Juan José Santiváñez: "Estamos en un mundo de especulaciones"

El presidente del Congreso, José Jerí, se pronunció sobre los nuevos audios atribuidos al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, que revelan presunta influencia en el Tribunal Constitucional.

José Jerí sobre nuevos audios de Juan José Santiváñez.
José Jerí sobre nuevos audios de Juan José Santiváñez. (Composición Exitosa)

13/09/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 13/09/2025

Síguenos en Google News Google News

El presidente del Congreso de la República, José Jerí, se pronunció tras la difusión de nuevos audios que involucran al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, de presuntas influencias en el Tribunal Constitucional (TC) y de una supuesta negociación por US$20 mil. Pidió que los hechos sean esclarecidos con prontitud.

Presidente del Congreso sobre caso Juan José Santiváñez

Un reciente reporte del dominical 'Punto Final' pone en la mira y en el 'ojo de la tormenta', una vez más, al titular del MINJUSDH. Pues bien, se difundieron audios en los que, según el informe, figuraría la voz de Santiváñez hablando con una mujer de sus presuntas influencias en el TC en su calidad de abogado. 

Incluso, en los supuestos audios de Santiváñez, este afirmaría tener "dos magistrados que nos están apoyando" en el caso relacionado con el expolicía Joel Marcelo Salirrosas, 'El Diablo', condenado en 2021 por integrar una organización criminal "Los Injertos del K&K". En esta nueva polémica que involucra a un ministro de Estado, el presidente del Parlamento, José Jerí no pudo evitar ser consultado al respecto.

El titular del Congreso pidió manejar esta acusación con cautela y no caer en las especulaciones. Sostuvo que para dar una opinión objetiva esperará a las investigaciones que se desarrollen en torno a estos presuntos audios de Santiváñez.

"Estamos en un mundo de especulaciones y hay que ser responsables también respecto al manejo de información y una palabra más, una palabra menos, dependiendo del contexto hay que analizarlo. Por lo pronto eso está en investigación y a la hora que haya una conclusión definitiva de la instancia correspondiente podremos emitir una opinión objetiva", expresó a Canal N.

Magistrado del TC se pronunció sobre audios atribuidos a Santiváñez
Lee también

Magistrado del TC se pronunció sobre audios atribuidos a Santiváñez

Noticia en desarrollo...

Juan José Santiváñez en la mira: Audios atribuidos al ministro revelan presunta influencia en el TC
Lee también

Juan José Santiváñez en la mira: Audios atribuidos al ministro revelan presunta influencia en el TC

Temas relacionados audios Congreso José Jerí Juan José Santiváñez Ministro de Justicia TC Tribunal Constitucional

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA