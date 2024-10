Américo Gonza presentó PL que lo beneficiaría con aumento de sueldo: "No puedo desatender a mis compañeros"

El legislador de Perú Libre, Américo Gonza, presentó un proyecto de ley ante el Congreso de la República que plantea una nueva escala remunerativa para los trabajadores del Despacho Presidencial y negó que este dictamen lo beneficie.

En declaraciones para Canal N, el parlamentario indicó que los cerca de 300 trabajadores de Palacio de Gobierno han sido desatendidos por el Ejecutivo y aseguró que no es un dictamen con nombre propio. También, sostuvo que él no puede ignorar a sus "compañeros de trabajo".

"Han estado desatendidos tantos años por el Ejecutivo y han recurrido al Legislativo para que los apoyemos (...) No es un proyecto para mi, es un proyecto para el Sindicato de Trabajadores del Palacio de Gobierno, que está conformado por un promedio de 300 personas (...) (¿Dentro de esos 300 trabajadores está usted? Estoy yo. No es para mí, yo no sé que me va a parar el destino. No puedo desatender a mis compañeros de trabajo", declaró.