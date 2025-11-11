Antonio Maldonado asegura que JNJ debe acatar el fallo del PJ y reponer a Delia Espinoza: "No le queda otro camino"

11/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

Frente a lo dispuesto por el Poder Judicial de reponer en el cargo de fiscal de la nación a Delia Espinoza Valenzuela, el exprocurador anticorrupción, Antonio Maldonado, sostuvo que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) debe acatar el fallo del 9.° Juzgado Constitucional de Lima.

Como se recuerda, el fallo del juez Juan Fidel Torres Tasso ordena que la suspendida fiscal suprema sea reincorporada al mando del Ministerio Público en un plazo máximo de 48 horas : es decir, hasta el día de mañana, miércoles 12 de noviembre.

Leyes están para cumplirse

En entrevista para el programa "Exitosa Perú", el jurista mencionó que las leyes que enmarcan la resolución judicial están para cumplirse, de acuerdo con lo dispuesto por la propia Carta Magna y la Ley Orgánica del Poder Judicial. En esa línea, recordó que la JNJ "no es un feudo alejado del ordenamiento constitucional"; por lo tanto, están en su obligación de reponer a Espinoza Valenzuela a la cabeza de la Fiscalía de la Nación.

"A la Junta Nacional de Justica, en lo jurídico, en lo legal, no le queda otro camino que acatar la decisión judicial. No puede poner a interpretar a su antojo la decisión judicial, no puede ponerse en el plan de desobedecer a la autoridad judicial", puntualizó.

Asimismo, sostuvo que, de hacer caso omiso, los magistrados de la JNJ debería ser denunciados constitucionalmente por el Congreso debido a las infracciones que cometerían. Desde lo moral, el letrado calificó como "desfachatez" el no acatar las resoluciones judiciales.

Abogado de Delia Espinoza también muestra la misma postura

Tras conocerse la decisión de la Sala, Exitosa conversó con Luciano López, abogado de Delia Espinoza, quien señaló que la JNJ y el propio Tomás Gálvez Villegas deben acatar el fallo dentro del plazo establecido por el juez Juan Fidel Torres Tasso.

"Voy a pedirle, de todas maneras, una precisión al juez porque si el juez está diciendo que la suspensión que pesa sobre la doctora Espinoza queda sin efecto, entonces en realidad la JNJ no tiene que sacar ninguna resolución", señaló.

Ante la posibilidad de que el JNJ rebata la decisión judicial, este organismo podría presentar un recurso de apelación; no obstante, de ser formulada, no implicaría en que los efectos de la resolución queden suspendidos, precisó el letrado.

Según lo señalado por el Poder Judicial, Delia Espinoza debería volver a ocupar el cargo de fiscal de la nación en las próximas horas. Dos especialistas han coincidido que la JNJ tiene el deber de acatar la resolución sí o sí.