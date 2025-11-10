Delia Espinoza será repuesta como fiscal de la Nación por orden del PJ: JNJ tiene plazo de dos días

10/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

La suspensión de Delia Espinoza debe quedar sin efecto, luego de que el Poder Judicial resuelva a favor de la magistrada. Mediante una resolución judicial se ha ordenado a la Junta Nacional de Justicia que la reponga en el cargo de fiscal de la Nación en el plazo de dos días, tras ser apartada el pasado 19 de setiembre.

Notificación le llegó a su abogado

A través de sus redes sociales, el abogado Luciano Flores López, defensa legal de Espinoz Valenzuela, informó que la notificación le llegó. En el documento que adjunta como foto, se precisa que la JNJ incumplió la medida cautelar, dejando sin efecto la resolución 143-2025-JNJ, que suspendía a su patrocinada.

"9no Juzgado Constitucional de Lima acaba de notificarme con la resolución que, al establecer que la JNJ incumplió su mandato cautelar, dispone suspender la medida que la JNJ dictó en contra de la Dra. Delia Espinoza, con la cual dicha entidad, el pasado 19 de septiembre, la suspendió en su cargo de Fiscal Suprema y Fiscal de la Nación", indica el letrado.

Resolución que ordena la reposición de Delia Espinoza.

El fallo menciona que la JNJ tiene dos días desde la notificación para cumplir con lo dispuesto. Señala también que la Fiscalía de la Nación que tiene conocimiento de esto. Precisa que espera que la institución "cumpla con los deberes propios a la debida conducta procesal". Por su parte, el abogado López Flores pidió algunas precisiones.

"Tal mandato es inoficioso (pediremos aclaración), porque al suspender judicialmente la medida preventiva de la JNJ que la apartaba de su condición de Fiscal Suprema, inmediatamente, recobra dicho título y, por ende, su condición de Fiscal de la Nación", sostuvo.

#ATENCIÓN #URGENTE#CasoDeliaEspinoza

9no Juzgado Constitucional de Lima acaba de notificarme con la resolución que, al establecer que la @JNJPeru incumplió su mandato cautelar, dispone suspender la medida que la JNJ dictó en contra de la Dra. Delia Espinoza mediante Resolución... pic.twitter.com/b2EPJC32yr — Luciano López Flores (@lucianolopez27) November 10, 2025

Caso de Delia Espinoza en la Fiscalía

Desde que fuera suspendida por no reponer como fiscal de la Nación a Patricia Benavides, la JNJ decidió separarla del cargo un periodo de seis meses. Sin embargo, la magistrada apeló y logró que el PJ la vuelva a colocar en el cargo más importante del Ministerio Público, aunque eso no procedió hasta la fecha.

El pasado 22 de octubre el organismo acató la medida cautelar, pero de forma parcial, aceptando su regreso a la Fiscalía, más no como fiscal de la Nación.

Tras varias idas y venidas, el Poder Judicial ha dispuesto el regreso de Delia Espinoza en el cargo de fiscal de la Nación. Esta medida suspende la medida impuesta por la Junta Nacional de Justicia, que la inhabilitaba por medio año.