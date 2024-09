Audios revelarían que Juan José Santiváñez buscaría capturar a Vladimir Cerrón para llegar a la presidencia

Nuevos audios pondrían en aprietos al titular del Ministerio del Interior, Juan José Santiváñez. En estas nuevas grabaciones, donde se escucharía su voz, se habría referido a la captura del prófugo Vladimir Cerrón y cómo esta podría llevarlo a la presidencia de la República. Pese a ello, el alto funcionario negó que se tratara de su voz.

Los audios fueron difundidos el pasado 27 de septiembre por el dominical 'Cuarto Poder'. En estos se puede escuchar las conversaciones entre Junior Izquierdo, conocido como Culebra, con el ministro del Interior. En esta, mostraría sus verdaderas intensiones para su futuro, incluyendo su búsqueda de llegar a la presidencia del Perú a costas de la captura del líder de Perú Libre.

"Yo no quiero ser instructor, yo quiero ser presidente. Yo chapo a Cerrón, no me van a botar. No podrían, sería un escándalo". También habría añadido: "Sería una alegría para mí, en algunos días, cercar a Cerrón (...). Con un equipo especial (...) civil y policial. Llama a tal, llama a tal, un equipo de cinco. Con la DIRIN (Dirección de Inteligencia). Dios lo permita, Dios quiera, yo lo chapo a Cerrón", resaltó.