Ilich López descarta que la bancada de Acción Popular haya votado por José María Balcázar

El tercer vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso y miembro de la bancada de Acción Popular, Ilich López, descartó que su grupo parlamentario haya votado por José María Balcázar para que salga electo como presidente del Congreso y sea encargado de la Presidencia de la República.

Acción Popular apoyó a María del Carmen Alva

Ante los cuestionamientos por los más de 60 votos que obtuvo José Balcázar en la elección en el Congreso, se abrió la posibilidad de que congresistas de derecha votaran por el actual mandatario. Además, Wilson Soto, miembro de la bancada de Acción Popular no descartó que congresistas de su grupo parlamentario pudieran haber votado contra María del Carmen Alva, por lo que López tuvo que pronunciarse al respecto.

"Yo descarto esa posibilidad. Acción Popular se ha mantenido firme en la posición con la congresista María del Carmen Alva porque consideramos que ella tenía las capacidades de poder llevar una transición adecuada", explicó.

Asimismo, respecto a los cuestionamientos que tiene el nuevo presidente José Balcázar y la preocupación que ello ha generado, tomando en cuenta que su antecesor salió por diferentes denuncias, dijo:

"Si pues, hay mucha preocupación por lo que usted acaba de mencionar, el presidente Balcázar tiene que, en estos días, ir a hacer una aclaración respecto a ese tema. Yo lo que sugeriría básicamente, es que se transparente todo", sostuvo.

Bancadas niegan votos para Balcázar

Así como Acción Popular, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, reiteró que su bancada votó en bloque por María del Carmen Alva y negó alguna división en el apoyo.

"Falso. Entonces, no hay bancada más disciplinada que la de nuestro partido, a lo largo de los últimos 15 años siempre ha sido la bancada que ha votado siempre unidad, disciplinada, con debates constantes y por eso es que de nuestro partido se anunció la votación, se hizo público el respaldo", expresó.

Por su parte, el líder de Podemos Perú, José Luna Gálvez, dio a conocer que su bancada no votó en bloque por José María Balcázar, pues hubo libertad al momento de la elección, pese a haber anunciado previamente que el grupo no apoyaría a María del Carmen Alva.

Mientras que el vocero de la bancada de Alianza para el Progreso, Eduardo Salhuana, reveló que solo 11 de los 14 congresistas que conforman su grupo parlamentario habrían votado a favor de María del Carmen Alva, debido a que los otros 3 señalaron que por ser de regiones, no podían.

Es en este contexto que el congresista y tercer vicepresidente de la Mesa Directiva, Ilich López, descartó que su bancada, Acción Popular, haya apoyado a José María Balcázar.