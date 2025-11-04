Betssy Chávez: Abogado Luis Barranzuela renuncia a la defensa de la expremier tras asilarse en embajada de México

04/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

En las últimas horas, Betssy Chávez se ha convertido en principal protagonista del ambiente político nacional luego de haber ingresado a la embajada de México y solicitar asilo político por presunta persecución política.

De inmediato, el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum aceptó el pedido amparándose en el derecho internacional y en razones humanitarias. Esto ocasionó que la gestión de José Jerí rompa toda relación diplomática con el país azteca alegando que faltaron al indicar que dicha nación ha se ha inmiscuido en asuntos internos.

Abogado de Betssy Chávez renuncia a su defensa

Mientras tanto, este martes 4 de noviembre se llevó a cabo una nueva sesión del juicio que se le sigue al expresidente Pedro Castillo, Betssy Chávez y otros implicados en el delito de rebelión por el presunto golpe de Estado perpetrado en diciembre del 2022.

Sin embargo, la expremier acaba de quedarse sin uno de sus abogados ya que Luis Barranzuela renunció a su defensa durante dicha audiencia. De acuerdo a la versión del letrado, este intentó comunicarse con su patrocinada desde el día de ayer sin obtener respuesta alguna.

Recién pudo tomar conocimiento de su paradero cuando supo por las noticias de que había pedido asilo en la embajada de México. Por ello, dejará de defender legalmente a Betssy Chávez en este caso.

"Quiero dar cuenta de que nosotros nos hemos intentado comunicar con Betssy Chávez Chino hasta el día de ayer. Inclusive, el día de ayer me comuniqué a su teléfono a la 1:21 y no me contestó, luego tomé conocimiento de que había sido asilada en la embajada mexicana. En consecuencia, yo no podría continuar una defensa porque esta defensa se preparada. Voy a renuncia a la defensa, pero para no dejarla indefensa, continuaré hasta que usted decida", indicó.

#EnVivo



Abogado Luis Barranzuela renuncia a la defensa de Betssy Chávez.



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/hayZp1V545 — Canal N (@canalN_) November 4, 2025

No declararla rea contumaz

Este martes 4 de noviembre, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema decidió no declarar reo contumaz a Betssy Chávez por lo que no se dará orden de captura contra su persona en la acusación que se le sigue por rebelión.

Las razones para esta decisión fue que la expremier estuvo presente en la mayoría de sesiones durante todo el tiempo que ha tomado este proceso.

De esta manera, el abogado de Betssy Chávez Chino, Luis Barranzuela, renunció a su defensa legal luego que su patrocinada reciba asilo político en la embajada de México. Según indicó, perdió toda comunicación con la expremier por lo que dará un paso al costado.