Betssy Chávez: Poder Judicial evalúa declarar reo contumaz a la ex primera ministra por inasistencias en el juicio oral

31/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

La ex primera ministra, Betssy Chávez Chino, podría sufrir un nuevo revés en el proceso judicial que afronta por su presunta participación en el caso 'golpe de Estado', puesto que, el Poder Judicial (PJ) viene evaluando la posibilidad de declararla reo contumaz por sus reiteradas inasistencias en las audiencias que ya están llegando a su fin.

En la diligencia de este viernes 31 de octubre, la jueza Norma Carbajal Chávez recordó que con la de hoy, es la tercera insistencia de la también exministra de Cultura y Trabajo, puesto que, también hizo lo propio los días 28 y 30 de octubre.

Sería llevada de grado o fuerza si sigue incumpliendo ante la Sala

La magistrada hizo mención a lo señalado por César Romero, abogado de la extitular de la PCM, quien en las dos últimas sesiones sostuvo que su patrocinada aquejaba problemas de salud y que hasta la fecha "no ha tenido comunicación" con su defendida.

Frente a esta conducta, la jueza de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema advirtió podría ser llevada de grado o fuerza, si es que en la próxima audiencia, programada para el martes 4 de noviembre, continúa con esta misma postura.

"Que estando la inconcurrencia de la acusada Betssy Chávez Chino, las dificultades que anuncia su abogado defensor en cuanto a su comunicación (...) corresponde disponer su dispensa por última vez y la continuación del presente juicio oral, bajo apercibimiento de declararla reo contumaz (...) y de comunicar lo pertinente al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria para los fines de ley", expuso.

La jueza precisó que sobre Chávez Chino podría recaer una orden de "ubicación y captura" de seguir con esta figura. En ese sentido, el anuncio fue puesto de conocimiento a su abogado y de no ser parte del proceso, la Defensa Pública se encargará de asumir dicha posición para salvaguardar sus derechos fundamentales.

(Noticia en desarrollo...)