Betssy Chávez participará en las Elecciones 2026: "El Parlamento va a buscar inhabilitarme"

En entrevista exclusiva con Exitosa, la expremier Betssy Chávez confirmó su intención de postular en las Elecciones Generales 2026, y advirtió que el Congreso intentará inhabilitarla para impedir su candidatura; sin embargo, eso no le impedirá seguir participando en la política.

Betssy Chávez se encuentra bajo investigación judicial por el presunto delito de rebelión, relacionado con los hechos del 7 de diciembre de 2022, cuando Pedro Castillo lanzó su mensaje a la nación en un intento de disolver el Congreso de la República. Incluso, el último fin de semana, el Poder Judicial dictó un impedimento de salida del país en su contra por diez meses, que se extenderá hasta el 11 de julio de 2026.

Sin embargo, en su primera entrevista, luego de haber sido excarcelada tras un fallo del Tribunal Constitucional (TC), la expremier no dudó en asegurar que pese a su actual situación con la justicia peruana, postulará a los próximos comicios electorales, reafirmando su presencia en la escena política nacional. Asimismo, sostuvo que desde el Congreso ya se estarían articulando esfuerzos para inhabilitarla políticamente, en un intento —según ella— de bloquear su postulación.

"He sido una política encarcelada. Voy a seguir haciendo política. (...) Entiendo que sí voy a participar en las próximas elecciones. Sé que el Parlamento va a buscar inhabilitarme, pero eso no va a impedir que yo postule por una sencilla razón: de que la inhabilitación afecta el ejercicio de cargo mas no la postulación", expresó.

¿Con qué partido postulará Betssy Chávez?

Durante su diálogo con el periodista Nicolás Lúcar, en 'Hablemos Claro', Betssy Chávez señaló que este mes definirá el partido con el que postulará y que puedan compartir su misma visión política.

"Vamos a definir este mes, a qué partido político vamos a postular. (¿Cuando dices vamos es porque representas a un colectivo?) Sí, en efecto", sentenció la expremier de Pedro Castillo.

Niega intento de fuga del país

Como se sabe, la expremier negó en reiteradas ocasiones que haya intentado fugar a la Embajada de México el 7 de diciembre de 2022, luego de que fracasó el golpe de Estado de Pedro Castillo. Es así como en entrevista con Exitosa, volvió a reafirmar su postura.

Según detalló, la Fiscalía nunca logró probar que quiso fugarse del país, pues ni el GPS del vehículo ni las declaraciones lo habrían demostrado.

"El Ministerio Público ya hizo ingresar el GPS y ahí se va a poder ver que yo jamás estuve rumbo a la embajada de México, pero me tuve que soplar dos años y medio para que recién se den cuenta del GPS", exclamó visiblemente indignada por el proceso en su contra.

La decisión de Betssy Chávez de postular a las elecciones generales de 2026 marca su retorno al escenario político nacional en medio de controversias legales y tensiones con el Congreso. La expremier aún no tiene definido el partido con el que participará de los comicios electorales.