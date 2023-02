Buffet de S/190 para congresistas: Aseguran que "nunca ha existido ese tipo de excesos" en el Congreso

21/02/2023 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el abogado constitucional y exjefe de gabinete de la Mesa Directiva del Congreso, Alejandro Rospigliosi, aseguró este martes que "nunca ha existido ese tipo de excesos" en el Parlamento, en alusión al costoso buffet de S/ 190 soles para los congresistas.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, el letrado consideró que el Parlamento "dinamita" su imagen institucional al no separar al Oficial Mayor de dicho poder del Estado, José Cevasco, quien fue el que autorizó el pago de la adenda de S/ 2 millones para que los legisladores disfruten de esa variedad de alimentos.

"Yo fui jefe de gabinete de la Mesa Directiva años atrás y nunca ha existido este tipo de excesos en comedores. Es un escándalo y más grave es que lejos de separar al Oficial Mayor por este acto, y de resolver su contrato, persisten en el error, dinamitando cada vez más la imagen institucional", declaró en nuestro medio.

"Una cosa es que los congresistas, como cualquier servidor público, tengan derecho a un comedor [...] pero de allí a distorsionar todo esto como un comportamiento distópico, vivir en una burbuja y hacer este tipo de contratos por más de S/ 2 millones es inaceptable", agregó.

De esta manera, desmintió no solo a José Cevasco, sino también al presidente del Congreso, José Williams, quienes expresaron que antes de la pandemia ya se daba este buffet y que los parlamentarios decidieron traerlo de vuelta.

Rospigliosi dejó en claro que es un convencido de que "no hay democracia sin un Parlamento y no hay Parlamento sin una democracia", por lo que, según preciso, no puede destruirse la institucional "con ese tipo de excesos".

En esa línea, refirió que la Contraloría General de la República, a cargo de Nelson Shack, debe elaborar un informe al respecto y dar las conclusiones del caso.

Al mismo tiempo, acotó, ante la pérdida de confianza, la entidad también debería separar a José Cevasco "por esa torpeza inaceptable". Incluso, pidió que se le investigue al funcionario ante una supuesta vinculación al polémico contrato.

"Qee se investigue si está vinculado el Oficial Mayor con estos contratos directamente o no, porque, tal como dicen las redes sociales, el señor Oficial es un empresario gastronómico conocido y él sabe que esa estructura de costos es absolutamente irreal y sobrevalorada", puntualizó.

