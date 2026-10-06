Proética exige al JNE frenar mecanismos de reelección encubierta: "Es un engaño"

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

La organización civil Proética demandó formalmente al Jurado Nacional de Elecciones que intervenga para impedir las maniobras de reelección encubierta. Esta exigencia surge después de que el Tribunal de Honor, responsable del pacto ético, desestimara una denuncia documentada presentada el 26 de septiembre, contra diversos alcaldes.

Las autoridades de la entidad civil advirtieron que estas prácticas vulneran severamente los principios de transparencia democrática al ejecutar una simulación de candidaturas ante los electores.

#Pronunciamiento | Engañar al electorado sí es un problema ético. Ante la respuesta del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral a nuestra denuncia sobre mecanismos de reelección encubierta, desde Proética reiteramos que recurrir a una candidatura simulada para eludir la prohibición de reelección inmediata no es solo un asunto técnico-jurídico: es un problema de integridad, transparencia y respeto a la ciudadanía. 👉https://t.co/VhD6nDP8rc 📄 Revisa la denuncia presentada por Proética: https://t.co/4PZjfO3seH 📌 Consulta la resolución del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral: https://t.co/Vuky6NbTTo #ERM2026 #IntegridadElectoral #Ética #Elecciones2026 October 6, 2026

Pronunciamiento institucional

La organización defensora de la integridad pública expresó su rechazo ante la resolución del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral que declaró improcedente su reclamo. En su comunicado, la entidad detalló que las autoridades electorales minimizaron el engaño a los votantes al catalogarlo únicamente como un asunto de carácter 'técnico', 'jurídico' y 'normativo'.

"Si una candidatura es utilizada para presentar ante la ciudadanía una intención distinta de la que realmente se pretende ejecutar, estamos ante un problema de integridad, transparencia y respeto al electorado", se lee en el comunicado publicado en 'X'.

El documento explica la estrategia utilizada por ciertas agrupaciones para perpetuarse en el poder municipal. El método consiste en postular a un candidato que renunciará premeditadamente, permitiendo que el primer regidor asuma el cargo vulnerando la Constitución Política del Perú para las Elecciones 2026.

"Postular como alcalde a una persona que no tiene ninguna intención de ejercer la función si ganara, habiendo premeditado que, una vez lograda la inscripción de su candidatura, renunciará a la misma alegando motivos personales falsos, y que esta simulación sea producto de un contubernio con quien postulará como primer regidor para burlar lo dispuesto por el artículo 194 de la Constitución, no es un problema técnico-jurídico: es un engaño", menciona el comunicado.

Postura del JNE sobre el caso de López Aliaga

El jefe del JNE, Roberto Burneo se pronunció respecto a las controversias legales en Lima Metropolitana y las acusaciones recibidas. El funcionario garantizó que las entidades correspondientes evaluarán detalladamente cada expediente, incluyendo el caso específico del candidato Rafael López Aliaga, utilizando los canales formales.

"Como hemos indicado, en esta etapa le corresponde a los Jurados Electorales Especiales resolver todas las incidencias que van a ser presentadas ante ellos. Puede llegar al Pleno del Jurado a través de diferentes mecanismos, vía apelación, observaciones o nulidades. Vamos a resolver dentro de los plazos legales que correspondan y conforme a derecho", mencionó Burneo durante la presentación sobre la jornada del día de elecciones.

🔴🔵 #EligeBien2026 ✅ | El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, respondió a las declaraciones de Rafael López Aliaga, quien advirtió que el organismo cometería prevaricato si no le entrega sus credenciales. Al respecto, Burneo aseguró que el JNE tomará sus decisiones de manera independiente y transparente, y rechazó cualquier tipo de amenaza o presión hacia la institución. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) October 5, 2026

Durante su intervención, el magistrado desestimó categóricamente las amenazas de prevaricato emitidas por figuras de Renovación Popular hacia la institución. Por su parte, los representantes de la organización Proética denunciaron que que eludir el artículo 194 mediante simulaciones administrativas fomenta una preocupante vulneración sistemática inaceptable para la ciudadanía.