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¡Acalorada discusión!

Carlos Álvarez boca a boca con Yohny Lescano: Lo llama "telonero de Pedro Castillo" en debate

El candidato presidencial de País Para Todos, Carlos Álvarez, arremetió contra Yohny Lescano luego de que este lo tilde de "telonero de Fujimori", afirmando que pidió un ministerio al expresidente Pedro Castillo.

Carlos Álvarez arremete contra Yohny Lescano durante discusión en debate preside
Carlos Álvarez arremete contra Yohny Lescano durante discusión en debate preside Composición Exitosa

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 30/03/2026

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¡No paran los ataques! El candidato presidencial de País Para Todos, Carlos Álvarez, arremetió contra Yohny Lescano, de Cooperación Popular, luego de que este lo tilde de "telonero de Fujimori", afirmando que pidió un ministerio al expresidente Pedro Castillo.

La segunda ronda del debate presidencial 2026 arrancó con los ánimos exacerbados entre muchos candidatos. Mientras que, en la terna 1, los fuertes ataques entre Fernando Olivera y Enrique Valderrama se salieron de control, la terna 2 no se quedó atrás.

Esta se conformó por Carlos Espá, Carlos Álvarez y Yohny Lescano. Todo comenzó cuando, exponiendo propuestas sobre la educación, este último deslizó que "el delito y la impunidad" están manejados por "muchos candidatos" que, según dijo, callan ante la corrupción.

De forma simultánea, tanto Espá como Álvarez voltearon a mirar a Lescano, sorprendidos. Es ahí cuando el humorista arremetió directamente contra el excongresista, pese a que este no lo había nombrado.

"No sé, creo que el humorista soy yo. No me siento aludido, tranquilo señor Lescano. (...) Eso nos diferencia. Usted está preocupado por los niños del Congreso, y yo por los niños de Puno", respondió.

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De inmediato, al tomar la palabra, un Lescano enfurecido respondió a la afirmación de Álvarez, con quien ya se había enfrentado en la primera ronda de debates la semana anterior.

"Yo no voy a permitir que el telonero de Fujimori me venga a dar clases de moral, cuando era el sobón de ese dictador (...) Yo no estoy insultando a nadie, estoy diciendo las cosas como son. Aquí, la corrupción está con varios candidatos", indicó el exparlamentario.

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