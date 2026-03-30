Carlos Álvarez llega al debate presidencial junto al recordado 'pollo' de "El Especial del Humor"

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La cuarta fecha del Debate Presidencial 2026 tuvo un momento inesperado y cargado de simbolismo. El candidato Carlos Álvarez, del partido País para Todos, llegó al Centro de Convenciones de Lima acompañado de simpatizantes, pero lo que más llamó la atención fue la presencia del recordado "pollo" de El Especial del Humor, programa cómico que él mismo protagonizaba años atrás.

Un gesto icónico

En imágenes difundidas por medios como Latina, se pudo ver al disfraz del pollo —con su característico color amarillo— acompañando la comitiva de Álvarez. El detalle no pasó desapercibido, pues coincidía con el color distintivo de su agrupación política. Para muchos internautas, el gesto fue un guiño a su faceta humorística y una manera de conectar con la memoria popular de su trayectoria televisiva.

El "pollo" fue uno de los personajes recurrentes de El Especial del Humor, apareciendo en sketches donde representaba situaciones absurdas y cómicas, generalmente como contrapunto a las imitaciones de Álvarez. Su presencia en el debate evocó nostalgia y reforzó la idea de que el candidato busca capitalizar su pasado artístico para generar cercanía con el electorado.

Responde ante subida en encuesta

Antes de ingresar al recinto, Álvarez conversó con Exitosa sobre sus expectativas para la jornada. "Que el debate sea alturado para la población. Las fuyas son parte del debate pero espero que no sean lo principal", señaló.

Respecto a la subida en las encuestas tras la primera semana de debates, afirmó tomarlo con "serenidad", subrayando que prioriza más el "compromiso con la gente".

"Lo que se promete se cumple, y esta clase política ya tuvo su oportunidad", agregó el candidato.

Responde a críticas

El candidato también respondió a señalamientos de rivales que lo acusan de haber pagado para aparecer entre los primeros lugares en las encuestas.

"Nosotros no pagamos ni un centavo. Ni siquiera tengo estratega. Nuestra campaña es lo más francisca [posible], con pocos recursos pero con mucho amor del pueblo", aseguró.

🔴🔵#EligeBien ✅🇵🇪 | El candidato presidencial de País Para Todos, Carlos Álvarez llegó al Centro de Convenciones de Lima caminando por la avenida Javier Prado, para ser parte del Debate Presidencial. Espera un debate alturado y que las pullas no sean "la parte principal",... pic.twitter.com/s1fGZpGHdr — Exitosa Noticias (@exitosape) March 31, 2026

La llegada de Álvarez con el "pollo" refleja una estrategia de comunicación que mezcla política y espectáculo. El gesto busca diferenciarlo en un escenario saturado de propuestas y discursos, apelando a la memoria colectiva de un personaje que marcó la televisión humorística. Sus declaraciones intentan transmitir serenidad frente a las encuestas y reforzar la idea de una campaña austera.

El candidato convirtió su ingreso al Debate Presidencial 2026 en un momento icónico y bastante comentado. El gesto, interpretado como un guiño a su pasado artístico, se sumó a sus declaraciones sobre la necesidad de un debate alturado y su rechazo a las acusaciones de manipulación en las encuestas. Con ello, Álvarez reafirmó su estilo particular de hacer política, entre la sátira y el compromiso.