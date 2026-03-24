Lescano acusó a Carlos Álvarez de "colaborar" con Montesinos: "Ridiculizabas a opositores de Fujimori"

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

La noche de la primera fecha del Debate Presidencial 2026 estuvo marcada por fuertes ataques entre candidatos, especialmente la terna conformada por Yohny Lescano. El candidato del partido Cooperación Popular arremetió contra sus dos oponentes con acusaciones comprometedoras.

Habría trabajado para Montesinos y Fujimori, según Lescano

En el inicio del evento electoral, los aspirantes a la Presidencia abordaron el tema de Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad. La terna 2, conformada por López Chau, Álvarez y Lescano, no estuvo exenta de controversia.

Todo comenzó cuando Lescano, del partido Cooperación Popular, aseguró que ninguno de sus dos contendores tiene credibilidad.

Mientras cuestiónó al candidato de Ahora Nación por el presunto delito de "asalto y robo", el excongresista acusó a Álvarez de haber trabajado para el gobierno de Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos en los años 90.

"Colaboró con Montesinos, le hacía los sketches, porque ya lo ha dicho la secretaria de Montesinos: Le llevaba los videos para ridiculizar a los opositores de Fujimori a cambio de dinero, eso han dicho. ¿Se le puede creer al señor Carlos Álvarez lo que está diciendo?", aseguró.

El humorista, candidato por País Para Todos, atinó a reírse ante lo dicho por Lescano y se negó a responder la acusación en su contra, que calificó de "bajeza".

Humorista responde deslizando vínculos terroristas

Sin embargo, deslizó vínculos con el terrorismo por parte de sus opositores de terna, sin mencionar a quién de los dos iba dirigido.

"No hablemos tanto de temas que, en el pasado, suelen ser esqueletos que están allí y saltan a la vista. A mí, el señor Abimael Guzmán nunca me dijo de puño y letra 'gracias por sus servicios'", arremetió Álvarez.

Mientras que López Chau reaccionó con una risa nerviosa, Lescano no se inmutó y atinó a levantar la mano para intervenir, sin éxito.

En su siguiente intervención, el comediante reiteró la necesidad de derrotar el "terrorismo urbano" y no "defender a los terroristas del pasado, como Víctor Polay Campos", en un claro guiño a López Chau.

Polay, cabecilla del MRTA, fue calificado en 1989 como un "luchador político" por el líder de Ahora Nación en su columna en la revista Cambio, considerada como órgano oficioso del MRTA.

El candidato presidencial Yohny Lescano arremetió contra su oponente, Carlos Álvarez, acusándolo de haber realizado sketches cómicos en los años 90 para ridiculizar a los rivales políticos de Fujimori.